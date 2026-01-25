On vous voit dans la fosse, sautillant d’excitation, en attente de notre sélection des meilleurs concerts de l’année 2026 ! Voici notre liste, avec dedans des énormes têtes d’affiche pop et hip-hop, locales et internationales, des stars de l’indé et des futures icônes. Evidemment, on trouve pas mal de dates déjà complètes pour lesquelles il faudra user du système D. The show must go on, comme disait Freddie Mercury.

Bad Bunny, à la Paris La Défense Arena

Bien au-delà de ses chiffres stratosphériques pour 2025, Bad Bunny aura fait infuser sa musique et son aura dans toutes les strates de la société. Avec son album Debí Tirar Más Fotos, sorti le 5 janvier, ode aux musiques de son île portoricaine, Bad Bunny a composé un manifeste pour toutes les revendications contre la politique et l’impérialisme américain. Un discours traduit en acte avec une unique résidence de 30 dates à Porto Rico, dont les premières étaient réservées aux insulaires, et une apparition au Super Bowl très attendue en février. Autant dire que c’est bien plus qu’un artiste qui posera ses chaises de jardin les 4 et 5 juillet à la Paris La Défense Arena, c’est une icône.

Quand ? samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026.

Où ? Paris La Défense Arena, 99 jardin de l’Arche, 92000 Nanterre.

Combien ? complet.

Theodora, au Zénith de Paris

Si vous n’avez pas capté, nous sommes en pleine Theodora Era. Depuis la sortie de son album Bad Boy Lovestory à l’automne 2024, suivi six mois plus tard par une réédition tout aussi incandescente, Theodora marche sur l’eau. Qu’elle rappe, chante, fasse des clips, flirte avec l’hyperpop, le bouyon ou des ambiances plus électroniques, ou feat avec Disiz, Jul, Juliette Armanet, Guy2Bezbar ou Chilly Gonzales, tout se transforme en (single) or. En juin dernier, lorsqu’elle avait annoncé un Zénith de Paris, on se disait que c’était une sacrée évolution, elle en a rempli quatre en quelques minutes (du 29 mars au 1er avril). Aujourd’hui, on se dit que c’est tellement trop petit pour elle.

Note : pour les retardataires du Zénith, Theodora sera aussi en tête d’affiche de We Love Green le samedi 6 juin.

Quand ? du dimanche 29 mars au mercredi 1er avril 2026.

Où ? Zénith, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Combien ? complet

Aya Nakamura, au Stade de France

Remplir trois Stades de France en quelques minutes, elle fait ça « en détente », comme elle dit dans son titre « No Stress ». Pour accompagner son album Destinée sorti le 21 janvier, Aya a offert trois concerts à ses follolo en forme de célébration de dix ans de carrière où elle aura marché sur la concurrence et tellement d’autres choses. Rien de moins qu’un couronnement.

Quand ? vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 2026

Où ? Stade de France, 93 200 Saint-Denis

Combien ? complet (revente sécurisée ici)

Rosalía, à l'Accor Arena

Et la lumière fut ! Après avoir mis le Système solaire en ébullition avec son album Lux sorti le 7 novembre, Rosalía le présentera lors d’une tournée mondiale passant par 31 villes dont une double escale parisienne les 18 et 20 mars 2026 à l’Accor Arena. Elle dévoilera sur scène cet album météorite dans le monde de la pop. Un disque touchant au classique en forme d’œuvre totale d’une artiste à la foi inébranlable en sa vision artistique, aussi radicalement ambitieux, épique qu’introspectif. Le tout avec cette ambiance générale dentelée par l’Orchestre symphonique de Londres. Une expérience mystique dont on a hâte de voir la transposition en live !

Quand ? mercredi 18 et vendredi 20 mars 2026.

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

Combien ? complet.

A$AP Rocky, à l'Accor Arena

L’attente aura été longue, mais elle est enfin récompensée : après avoir sorti vendredi 16 janvier son album Don’t Be Dumb après huit ans d’absence, A$AP Rocky a dévoilé les dates d’une tournée mondiale, dont la dernière aura lieu le 30 septembre 2026 à l’Accor Arena ! Un concert en bout de calendrier qui laisse espérer d’autres dates parisiennes.

Quand ? mercredi 30 septembre 2026.

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

Combien ? à partir de 89,50 € (billetterie ici).

Miki à l'Elysée Montmartre

Miki était déjà partout en 2025, rebelote en 2026 ! Après avoir blindé un Olympia en octobre, la nouvelle héroïne de l’hyperpop locale enchaînera les dates parisiennes, entre un triplé à l’Élysée Montmartre les 18, 19 et 20 mars, un passage à Rock en Seine et une clôture au Zénith le 18 novembre. On y chantera « par cœur » les morceaux d’Industry Plant, son album sorti cet automne, apogée de 18 derniers mois supersoniques, dans lequel elle raconte avec finesse sa vie et son nouveau statut, le tout avec une vraie autodérision, même si « ça pik un peu quand même ».

Quand ? du mercredi 18 au vendredi 20 mars 2026.

Où ? Elysée Montmartre, 72 boulevard Marguerite-de-Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? complet.

Makala, au Zénith de Paris

« Il va falloir que les autres rappeurs viennent avec un petit calepin pour prendre des notes. » Voilà comment l’éminence grise de Grünt Jean Morel présentait le concert de Makala au Zénith de Paris dans un récent podcast. Makala, c’est l’un des premiers éclaireurs visibles de cette nouvelle scène rap suisse qui démonte tout depuis une dizaine d’années – on vous voit Mairo, Slimka, Di-Meh et Varnish La Piscine. Une scène dont l’une des caractéristiques est de venir en concert pour en découdre. Et vu la surpuissance de Yamoto, son nouvel album sorti le 23 janvier, la réputation du Général risque d’encore grandir.

Makala a également annoncé une date de dernière minute à la Cigale le 29 janvier. Un échauffement ? N’y pensez pas.

Quand ? vendredi 27 novembre 2026.

Où ? Zénith, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Combien ? à partir de 45 € (billetterie ici).

Smerz, à la Gaîté Lyrique

En novembre dernier, le concert de Smerz à Main Room laissait nombre de suiveurs parisiens sur le carreau. Heureusement, juste avant Noël, les Norvégiennes ont annoncé une nouvelle date sous nos latitudes le 12 avril à la Gaîté Lyrique. L’occasion d’entendre et chanter les titres de Big City Life, leur révéré deuxième album sorti l’an dernier, curiosité pop dans ce qu’elle a plus aventureuse et non codifiée. Dans ce disque traversé et guidé par des voix nonchalantes et éthérées, ça bidouille, explore et imbrique un peu de jazz, de post-punk, de dream pop, de shoegaze, des ambiances de musiques de film ou des choses plus électroniques, pour un résultat aussi gracile qu’onirique à tomber par terre.

Quand ? dimanche 12 avril 2026.

Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Denis Papin, Paris 3e.

Combien ? 27 € (billetterie ici).

Ino Casablanca, à la Cigale

C’est le moment de monter dans le train Ino Casablanca ! Après avoir transformé la fosse du Grünt Festival et la Flèche d’Or en cortège de tête, le rappeur sera à la Cigale les 24 et 25 février. Pourquoi autant d’enthousiasme ? Parce qu’Ino est le rookie de l’année 2025 et sans doute plus. Après Tamara, il y a eu Extasia en octobre, un projet où il polit avec encore plus de finesse ce style singulier puisé dans son parcours transméditerranéen – il a vécu au Maroc, en Espagne et en France – hybridant flow en français qui claque comme une percu, synthés entêtants, guitares ibériques et beats électroniques. Au cœur de sa musique procurant une intense envie de danser, Ino Casablanca fait infuser des textes écrits de manière instinctive ponctués d’incessants questionnements et tiraillements, de continuelles déceptions envers l’Homme autant qu’une réelle parole politique. Et après l’avoir vu à la Boule Noire, au Grünt et à la Flèche d’Or, on peut le dire : la scène est son royaume et il ne cesse d’être meilleur à chaque concert. Prêt à chanter « Inooooooo » en chœur ?

Quand ? mardi 24 et mercredi 25 février 2026.

Où ? la Cigale, 120 boulevard de Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? complet.

Dijon, au Bataclan

Dijon n’aura jamais été aussi à la mode. Le 30 janvier, l’Américain sera à Paris (au Bataclan) pour la première fois pour présenter son album Baby. Un disque sorti en pleine touffeur estivale qui a immédiatement subjugué avec sa typique ambiance R&B 2.0 saupoudrée d’aura princienne, couronnant ce multi-instrumentiste dans le circuit depuis quasi quinze ans, connu pour avoir secondé ou produit des sons avec et/ou pour Charli XCX, Mk.gee et surtout Justin Bieber. Ajoutez à ça une apparition dans le film Une Bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson et une pochette shootée par Kristina Loggia au cours du mariage de l’artiste qui transpire la joie de vivre, et on comprend pourquoi la cote de Dijon est aussi haute.

A noter qu’il a aussi été annoncé à We Love Green le vendredi 5 juin.

Quand ? vendredi 30 janvier 2026.

Où ? Le Bataclan, 50 boulevard Voltaire, Paris 11e.

Combien ? complet.

Isha et Limsa D’Aulnay, au Zénith de Paris

C’est tout simplement la meilleure histoire franco-belge de ces dernières années. Et elle va connaître un glorieux chapitre le 4 décembre 2026 : les rappeurs Isha et Limsa d’Aulnay seront au Zénith pour présenter le deuxième volume de Bitume Caviar, la suite très attendue de ce bijou de premier projet sorti fin 2023, qui avait attiré estime, succès et sympathie, sans doute bien au-delà de ce qu’ils auraient pu imaginer eux-mêmes. Et c’est logique. Ce projet, c’est la rencontre de deux rappeurs en fin de trentaine aux flows animiques, membres du dernier décile fiscal de la rime. Deux âmes-frères déjà pas fâchés avec l’introspection et l’expression de leurs émotions chacun de leur côté, dont la connexion a révélé, nourri et pansé quelque chose de très profond en eux. Pour capter le truc, il suffit d’entendre ce que dit Isha dans le morceau « Fin de ce monde » : « Ouais, Limsa, y a qu'toi qui sais pourquoi j'parle pas ces derniers temps / Pourquoi j'ai mal ces derniers temps, que j'écris moins ces derniers temps. » Psychanalytique. On entend déjà la chorale dans la salle sur tous les sons et les "Joyeux anniversaire", Limsa fêtant ses 40 ans ce jour-là. Une histoire à raconter à vos enfants.

Quand ? vendredi 4 décembre 2026.

Où ? Zénith de Paris, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Combien ? de 45 à 50 € (billetterie ici).

Tyler, The Creator, à Rock en Seine

Alléluia, l’un des prophètes du rap américain est de retour ! Après ses deux dates statutaires à l'Accor Arena en avril 2026, Tyler, The Creator sera de retour en France à Rock en Seine 2026. Le rappeur et producteur américain sera la tête d’affiche de la soirée d’ouverture du festival, le mercredi 26 août 2026. Et ce sera sa seule date en France cette année. Une venue assez surprenante tant Tyler semblait ces derniers temps empreint de lassitude, confiant lors d’un concert aux Philippines, le 21 septembre dernier : « J’ai hâte de rentrer à la maison [...]. Laissez-moi prendre une très, très longue pause. » Il semblerait que le Californien se soit reposé et ait trouvé une nouvelle motivation, permettant aux Parisiennes et Parisiens d'enfin danser jusqu’à l’épuisement sur les morceaux de DON’T TAP THE GLASS, son très neptunien projet ode à la danse, sorti en début d’été.

Quand ? mercredi 26 août 2026.

Où ? domaine de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille-d’Honneur, 92210 Saint-Cloud.

Combien ? à partir de 99 € (billetterie ici).

Crack Cloud, à la Marbrerie

Il faut voir le groupe Crack Cloud en concert au moins une fois dans sa vie. Fer de lance du revival post-punk entamé il y a une dizaine d’années, ce collectif canadien, sorte d’orchestre post-punk dissonant mené à la baguette par un batteur-chanteur magnétique, vous remue les tripes autant qu’il bouscule le sens de l’Histoire (oui, carrément). Que ce soit sur disque ou en concert, ils donnent l’impression de suspendre le temps, comme s’ils détenaient entre leurs mains le futur d’un nouveau quelque chose. Une bonne partie des titres tutoient l’épique, à base de guitares qui cinglent, de classieux claviers mais aussi de chorales, de rythmes électroniques ou de chants scandés/rappés. Ils présenteront leur quatrième album Peace and Purpose à la Marbrerie le 29 avril, pensez à être là.

Quand ? mercredi 29 avril 2026.

Où ? La Marbrerie, 21 rue Alexis-Lepère, 93100 Montreuil.

Combien ? 27,50 € (billetterie ici).

FKA twigs, à l'adidas Arena

On reconnaît que voir FKA twigs dans une salle de 9 000 places nous intrigue au plus haut point. Pourquoi ? D’abord, parce qu’avec l’Anglaise, on est face à l’une des artistes contemporaines les plus aventureuses, hybridant les genres – qu’il s’agisse de pop, de rap, expé ou musiques électroniques – sans jamais se brider. Et aussi parce que FKA twigs est une performeuse tout terrain et que ses concerts sont tout autant des spectacles de danse que des show visuels.

Quand ? le lundi 8 juin 2026.

Où ? adidas Arena, 56 boulevard Ney, Paris 18e.

Combien ? à partir de 62 € (billetterie ici).

Lire aussi