Episod Louvre : la nouvelle salle qui fait monter la température

Un nouveau hub, une discipline inédite et un coffee shop pour recharger après l’effort : Episod débarque à Louvre-Rivoli et met la barre encore plus haut.

Le mastodonte du training chic remet les compteurs à zéro. Boss incontesté des studios de sport premium à Paris, Episod dégaine son septième hub en plein cœur de Louvre-Rivoli. Mais pas question de se reposer sur ses kettlebells : cette nouvelle adresse pousse le curseur encore plus loin avec un coffee shop taillé pour les warriors du post-workout et une immersion toujours plus poussée dans l’univers Episod.

Heat : Le training qui fait suer autrement

La grosse nouveauté ? HEAT, un studio exclusif qui mixe entraînement fonctionnel ultra-intensif et chaleur infrarouge. Traduction : un workout sous 30 à 32°C, pensé pour booster le métabolisme, atomiser les calories et accélérer la récup’ musculaire. Deux programmes taillés pour les acharnés du dépassement : HEAT Blast, une séance cardio explosive pour tutoyer son pic de performance, et HEAT Tone, un travail plus précis, axé sur la résistance musculaire et le renforcement profond.

Le tout en sessions de 45 minutes, rythmées par des playlists calibrées pour décupler l’énergie. Un shoot d’intensité pure où chaque goutte de sueur est une victoire.

Un coffee shop pour recharger les batteries

Nouveauté majeure pour Episod : l’entrée en jeu d’un coffee shop et smoothie bar pour recharger après l’effort sans flinguer ses stats. Au menu ? Des smoothies maison dopés au collagène Aime pour un glow de champion, des barres énergétiques de haut niveau (Humble Plus, Barebells, Koro…) et du café bien corsé pour éviter le coup de mou. Côté gourmandise calibrée, Copains Paris régale avec des douceurs pensées pour allier plaisir et nutrition intelligente.

Une expérience 100% premium

HEAT n’est que la pointe de la pyramide. Episod Louvre aligne aussi ses classiques : un studio Cycling pour faire chauffer les cuissots, un studio Reformer pour un renforcement chirurgical, et des vestiaires aussi bien équipés qu’un vestiaire pro – douches XXL, casiers à codes et routine soin Refyld made in France, pour repartir aussi frais qu’une ligne d’arrivée.

Où ? 21 Rue Hérold, 75001 Paris

Quand ? Ouvert 7j/7, du lundi au vendredi de 07h00 à 21h30, et le week-end de 09h30 à 20h30.

www.episod.com