Rentrée musclée : Episod lance un nouveau studio de rowing bien trempé

They see me rowing… La dernière fois qu’on a posé nos fesses sur un rameur, c’était dans la moiteur d’une salle de gym poussiéreuse du lycée. Depuis, comme vous – on espère –, le rameur a sérieusement amélioré son mojo. La preuve chez Episod, qui lui a réservé un tout nouveau studio au sein du hub de République – celui avec les salles aux lumières tamisées et son chouette café. On vous explique pourquoi le rowing vous tend les bras – au risque de vous laisser sur le cul (mais pas trop longtemps).

Une salle, trois ambiances

Si le rowing a autant la cote en ce moment, c’est parce qu’il permet d’allier cardio et musculation, en faisant travailler le corps tout entier. Mais on n’a pas toujours envie d’y passer des heures dans la solitude de ses écouteurs. C’est pour ça qu’Episod, à travers ses trois nouveaux programmes, casse la routine de la rame tout en décuplant ses effets. Conçus comme des bootcamps, les programmes vous font passer du rameur au sol avec différents exercices et intensités.



Trois possibilités sont offertes en fonction de vos objectifs du moment : Rowing Core pour muscler ses fessiers et redessiner ses abdos (avec sandbags et bandes en renfort), Rowing Blast pour le cardio (un genre de high intensity training) et Rowing Strong pour se renforcer en profondeur. Et si vous kiffez vraiment trop, sachez qu’il y a des gens qui font de l’aviron sur la Seine le week-end.



Où ? Episod République, 14 place Jacques-Bonsergent, Paris 10e.

Combien ? dès 15 € la session en formule abonnement, ou 29 € la session individuelle.