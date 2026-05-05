Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

EPISOD organise sa première retraite sportive en Sologne

EPISOD Sports Studios organise son tout premier weekend retraite les 15, 16 et 17 mai au domaine Momoamo, en Sologne. Au programme : entraînement intensif, récupération et art de vivre, dans un écrin de 90 hectares à deux heures de Paris.

Écrit par
La Rédaction
EPISOD organise sa première retraite sportive en Sologne
© EPISOD
Publicité

Connu pour ses studios qui font suer la capitale, EPISOD prend la poudre d’escampette. Du 15 au 17 mai, l’enseigne quitte Paris pour poser ses kettlebells en pleine Sologne, au beau milieu des 90 hectares du domaine Momoamo.

Au programme de ce week-end de trois jours sous haute intensité, hyrox, trail, pilates, lift, core training… Le menu coche toutes les cases du corps mis au travail, avec quelques respirations bienvenues entre deux montées de cardio : sauna, bains froids, mobilité, et interventions autour de la nutrition et de la longévité. Neuf sessions au total, encadrées par trois coaches maison – Bouba, Alexandre et Leila – et enrichies par un plateau de marques partenaires : Nike, Barebells, Aveda, Vitamine Well, Hygée et Paula’s Choice, entre autres. Chaque participant aura même droit à un bilan de santé préventif signé Lucis Life, avec plus de 100 biomarqueurs passés au crible.

Pas de navette, pas de logistique à rallonge : hébergement, repas et installations sportives cohabitent sous le même toit. Une retraite fitness au vert, dans un cadre qui fait presque oublier l’effort.

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.