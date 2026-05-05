EPISOD organise sa première retraite sportive en Sologne

Connu pour ses studios qui font suer la capitale, EPISOD prend la poudre d’escampette. Du 15 au 17 mai, l’enseigne quitte Paris pour poser ses kettlebells en pleine Sologne, au beau milieu des 90 hectares du domaine Momoamo.



Au programme de ce week-end de trois jours sous haute intensité, hyrox, trail, pilates, lift, core training… Le menu coche toutes les cases du corps mis au travail, avec quelques respirations bienvenues entre deux montées de cardio : sauna, bains froids, mobilité, et interventions autour de la nutrition et de la longévité. Neuf sessions au total, encadrées par trois coaches maison – Bouba, Alexandre et Leila – et enrichies par un plateau de marques partenaires : Nike, Barebells, Aveda, Vitamine Well, Hygée et Paula’s Choice, entre autres. Chaque participant aura même droit à un bilan de santé préventif signé Lucis Life, avec plus de 100 biomarqueurs passés au crible.



Pas de navette, pas de logistique à rallonge : hébergement, repas et installations sportives cohabitent sous le même toit. Une retraite fitness au vert, dans un cadre qui fait presque oublier l’effort.