Actualités

Episod ouvre un nouveau studio Lift dans son hub de République

Le bon plan pour capitaliser sur votre Dry January !

Écrit par
Smael Bouaici
EPISOD République
Albin Durand EPISOD
Vous sentez votre colonne s’affaisser chaque matin devant la machine à café et vous êtes terrorisé à l’idée de monter les escaliers ? C’est sans doute le moment de répondre à l’appel de votre corps et de prendre un abonnement dans une salle de sport. Ça tombe bien : après avoir inauguré en septembre un studio Bootcamp dans son hub de Pigalle, Episod, la chaîne de studios de sport parisiens, a ouvert début janvier son tout nouveau studio Lift dans son hub de République.

Le concept ? Un training qui se veut exigeant et accessible, pensé aussi pour les femmes, dans un studio tout équipé avec barre, banc, haltères et autres kettlebells. Avec Lift, Episod vise le renforcement des muscles qui servent au quotidien — les fessiers, les cuisses, les abdominaux et le dos — tout en améliorant la posture.

Les sessions se déroulent en petits groupes de 12 personnes, pour se motiver et, en même temps, profiter des conseils du coach. Le bon plan pour capitaliser sur votre Dry January et vous sculpter un nouveau corps avant que l’été n'arrive.

Où ? Episod République, 14 place Bonsergent, Paris 11e.

