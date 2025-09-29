Episod muscle Pigalle avec son nouveau studio Bootcamp

Quarante-cinq minutes chrono pour effacer l’apéro du samedi et le brunch du dimanche : c’est la promesse du Bootcamp, la discipline signature d’Episod, qui vient d’ouvrir un nouveau studio dans son hub de Pigalle.

On l’entend de plus en plus à l’heure du déjeuner : « J’peux pas, j’ai bootcamp ». L’expression doit beaucoup à Episod, la chaîne de studios de sport parisiens qui a fait de son Bootcamp sa discipline star. Le principe ? Quarante-cinq minutes d’entraînement à très haute intensité, entre tapis de course et bancs de musculation, avec des temps de récupération express. Un format pensé pour remplacer le burger-frites du mercredi par un shot de cardio et de renforcement musculaire.

Pas étonnant que les Parisien(ne)s, qui n’ont jamais le temps de rien, se soient rué(e)s sur ce concept. Le succès est tel qu’Episod a inauguré en septembre un nouveau studio Bootcamp dans son hub de Pigalle. Objectif : améliorer l’endurance, sculpter les muscles (ou les faire apparaître) en un temps record. Les premières séances promettent d’être éprouvantes, mais l’encadrement des coachs permet de tenir la cadence.

Pour ceux que l’intensité rebute, le hub propose d’autres options : musculation, Pilates sur machines et même un Energy Bar pour récupérer autour d’un smoothie.

Où ? Episod Pigalle, 39 avenue Trudaine, Paris 9e.