Pourquoi lui ? Parce que, en deux ans, Brice Coudert, l’ex-DA de la révérée barge Concrete, a réussi le plus dur : façonner une âme à son club.

Après des semaines de discussions animées, la fumée blanche est sortie du conclave des rédactions Time Out pour établir le classement des meilleurs clubs européens ! Et alors que le tentaculaire Sisyphos berlinois remporte la palme, suivi du souterrain ouvert 24/24 d’Amsterdam, le Shelter, voilà qu’apparaît fièrement à la 4e place le club parisien essaim. Pourquoi lui ? Parce que, en deux ans, Brice Coudert, l’ex-DA de la révérée barge Concrete, a réussi le plus dur : façonner une âme à son club de poche brutaliste – la jauge est fixée à 400 personnes – au système-son d’orfèvre et à l’atmosphère vaporeuse - ces lumières... - de rituel communautaire.

À quoi ça tient ? À une programmation de haut vol, à la fois personnelle – à quand un Petit DiCoudert illustré réunissant les expressions « techno de joaillier », « house de requin » et « épaisseur de la vibe » – et sensible, mêlant les générations et les genres, une piste fédératrice accueillant un public vraiment divers venu décrocher le KOM de son podomètre, et des formats où les artistes s’éclatent sur de longs sets, en after ou le dimanche soir.

Il suffit de regarder la prog de la fin de l’année pour saisir le truc : un b2b réunira le 28 novembre les deux « cartes légendaires » de la house que sont l’Américain Jus-Ed et le Teuton Move D ; la queen de la techno locale Anetha fera un passage dominical le 20 décembre ; la cheffe de la soirée Spectrum, Lea Occhi, sera là la veille ; et le duo canadien Orphx ravagera (le 27 novembre) la piste avec son live techno expé-indus, accompagné le même soir (oui oui) de Tommy Four Seven et TSIEG.

Bonus x4 :

- Certains soirs de semaine, essaim devient Main Room, une salle de concerts tout aussi pointue.

- Brice Coudert vient de lancer, avec Téo de Partout Records, un label 100 % vinyles TB recording.

- Certains sets sont disponibles sur SoundCloud.

- Et enfin, essaim propose des prix rarement vus en club (7,50 € la pinte, 9,50 € le cocktail).