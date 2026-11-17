Notre nouveau classement couronne une ancienne usine de nourriture pour chiens de Berlin où la fête dure tout le week-end, avec un club parisien très bien placé.

Chacun a son idée de ce qui fait un club parfait. Certains ne jurent que par le béton brutaliste et les basses qui cognent, quand d’autres se contentent d’une vue sur la plage et d’un bon sound-system. Mais lorsqu’on a demandé à notre réseau de journalistes spécialistes de la nuit de dénicher le meilleur club d’Europe du moment, la couronne est revenue à un lieu tentaculaire, doté de plusieurs scènes, où la fête se transforme en marathon et où personne ne semble vraiment savoir quand il est temps d’aller se coucher.

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L’heureux élu ? Le Sisyphos, à Berlin, planqué dans une ancienne usine de nourriture pour chiens. Le lieu fonctionne comme un festival d’été permanent. Il compte cinq scènes intérieures, mais son principal atout reste son immense jardin extérieur, où la notion du temps finit par perdre tout son sens. On y entre le vendredi soir pour en ressortir le samedi après-midi. Entre-temps, on se retrouve à se brosser les dents à un lavabo collectif à côté d’un parfait inconnu, avant de retourner danser sur un set de house en plein jour. Et quand la fête devient trop intense, il suffit de décrocher quelques instants, de dénicher un coin tranquille pour une conversation improbable ou de piquer un somme près de l’étang artificiel, avant de repartir de plus belle.

Autre bonne nouvelle : oubliez les dress codes prétentieux. Fluo, imprimés zèbre et énormes manteaux en fausse fourrure rose, ici, tout est permis. Le club applique également une politique stricte interdisant les photos. Impossible donc d’aller espionner l’ambiance sur Instagram avant de s’y rendre : ce qui se passe au Sisyphos reste vraiment au Sisyphos.

Et ce n’est pas le seul établissement à défendre l’art du week-end sans sommeil. Le Shelter d’Amsterdam, club souterrain à l’architecture brutaliste niché sous l’A’DAM Tower et détenteur d’une rare licence d’ouverture 24 heures sur 24, décroche la deuxième place. Le gigantesque nouveau mégaclub UNVRS d’Ibiza, le minuscule Essaim parisien et l’Island Club d’Athènes, perché au sommet d’une falaise, complètent le top 5.

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