Fête de la musique 2025 : les meilleurs événements célébrant le hip-hop et les sonorités afro-descendants où aller pogoter

Ce samedi 21 juin 2025, la carte parisienne va être hérissée de plans célébrant toutes les sonorités rap, afro et caribéennes. Et attention : les affiches sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres.

Un festival de la hype sur les rails de la Petite Ceinture

Le 21 juin, la Chope des Artistes se délocalise dans le 18e et toute la hype avec elle. Le bar à vin le plus gouleyant du circuit investit le Jardin des Traverses pour y planter deux scènes sur lesquelles se relaieront une vingtaine de DJ et artistes provenant des plus fertiles vignes hip-hop, électroniques et afro. En huit heures, vous croiserez le chef de Boukan Records Bamao Yendé en B2B avec Mel V, la rappeuse Vicky R, son compère du 667 Norsacce, l’Helvète tonitruant Di-Meh, la DJ londonienne Tiffany Calver ou la productrice mixant afro, amapiano (et plein d’autres choses) Tysha Cee. Une Fête de la zik format festival.

Quand ? de 16h à minuit.

Où ? rue des Poissonniers, Paris 18e.

Un marathon de sonorités afro-descendantes avec Sixtion

Grosse session Sixtion pour la Fête de la Musique. Collectif hip-hop et afro-descendant parmi les plus intestables de l’époque, Sixtion fera scission pour ce 21 juin avec dans un premier temps une soirée au 211 autour d’un axe Paris-New York-Londres. Faudra ensuite filer à la Machine pour une nuit au copieux programme usiné par les fondateurs Daddy Chulo et Carla Genus. Niveau name dropping, vous pourrez compter sur des live de CKay et de Bxks ainsi que des DJ sets d’Armel Bizzman, Blokys, Kid Crayola ou Naomi Yasmine.

Quand ? de 16h à minuit ; de minuit à 6h.

Où ? 211, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e ; La Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.

Un festival gratuit avec la crème de la new new gen



Ces derniers jours, vous avez sans doute vu – nous, c’était au Macki – ces t-shirts pour un festival de la musique labellisé Bavardages. A nous de participer à la propagande : le 21 juin, ce collectif organise à Slice l’un des événements les plus aguichants du jour, programmant de midi à minuit la stracciatella des sonorités rap new new gen et électroniques. Vous assisterez à un concert du rappeur Nelick, un set tendance baile funk-bass music de la Carioca Isa Castelari ou un live du percussionniste Anas Drum. Trêve de Bavardages, venez et vous verrez.

Quand ? de midi à minuit.

Où ? Slice, 14 avenue Léon-Gaumont, Paris 20e.

© Bavardages

Une soirée multiculturelle pour les remplacer tous

Label parisien promouvant avec ironie les artistes issus des diasporas du Sud, Grand Remplacement Records pose ses basques et ses baffles dans le 18e, organisant une sorte de mini-festival avec 18 artistes dont les points communs sont l’ultra radicalité de leurs propositions et leur accointance pour le mélange des genres. Ça donne une brochure sur laquelle on trouve l'héroïne de l’hyperpop locale Eloi, la nouvelle tête du rap à suivre au microscope 32 ou un B2B entre la fondatrice Le Kaiju et Sujigashira à base de baile funk, de kuduro, de rap et avec une énergie à faire pâlir un punk sous ecsta.

Quand ? de 15h à 2h.

Où ? 2 rue Saint-Mathieu, Paris 18e.

Une soirée pour turn up comme en festival de rap

Quand deux des boîtes de booking/managing (Clear Waters et Z0ne) les plus qualis du rap game s’allient, ça donne un plan en or massif. C’est pas dur, c’est toute l’avant-garde d’aujourd’hui et du futur qui va se relier, que ce soit la scène du sud avec Ledouble et Chavi, la tonitruante Akissi, le wavy Edge, ses compères Ratus et K.S.A, le Montréalais Rowjay ou le kickeur « sans émotion » Zoomy. Clear, net et précis.

Quand ? de 16h à 1h

Où ? 26 avenue de la République, Paris 11e.

La soirée afro culte de Montréal Moonshine débarque dans le 18e

A la REcyclerie, pleine lune québécoise pour l’arrivée de l’été. Pour sa Fête de la Musique, l’emblématique tiers-lieu de la porte de Clignancourt confie ses rails au tout aussi emblématique collectif montréalais Moonshine, point de repère depuis plus d’une décennie des sonorités afro-descendantes. Sur le flyer, aux côtés du chef de gare Pierre Kwenders, on repère le polisseur de la batida Vanyfox (ce genre typiquement lisboète entremêlant kuduro et électronique), la résidente Rinse locale Mel V ou le duo thermomixant bouyon et shatta Boutcha Bwa.

Quand ? de 18h à minuit.

Où ? 83 boulevard Ornano, Paris 18e.

© Oumayma B. Tanfous.

L’anniv XXL du crew hip-hop Savage au Trabendo

Habituée à poser du son un peu partout dans la région – ils étaient encore le week-end dernier au pied du Pont Neuf –, la clique Savage sera au Trabendo pour la Fête de la Musique. Une soirée divisée entre extérieur gratuit et intérieur payant pour laquelle le collectif a tricoté une affiche d’une dizaine de blazes bastonnant dans tous les coins du hip-hop, des musiques afro-caribéennes et au-delà. Il y aura le DJ Pops, sa compère productrice et DJ Bengalá, derrière le label High Class Records, mais aussi des musiciens comme le saxophoniste Ismael Ndir et un max de danseurs et danseuses. Et comme cette soirée servira à célébrer le 4e anniversaire de Savage, ça risque d’être quelque chose.

Quand ? de 18h à 6h.

Où ? Le Trabendo, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Une collab Paris-Accra hip-hop de haute tenue

A la Villette, une aguichante connexion avec le Ghana. Pour ce 21 juin, le très estimé collectif hip-hop afro (au sens large) SSSound reprend ses quartiers au 211 en invitant l’entité modeuse made in Accra Free the Youth. Derrière les decks ? La trinité SSSound composée de Ginger Boy, Rakoto300 et Hony Zuka, le duo Remixia pour le pan afro house, ou Blokys, digger esthète des sonorités ouest-africaines.

Quand ? de minuit à 6h.

Où ? 211, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Une soirée new gen solidaire



Qui a dit que la nouvelle génération du rap ne prenait pas position ? Dans la lignée de l’an dernier et d’initiatives comme celle de Zamdane pour SOS Méditerranée ou de Tif pour la Palestine, le rappeur Khali a annoncé une nouvelle Fête de la Musique solidaire, cette fois-ci au Terminal 7. Un événement toujours en collab avec le collectif Undercover et Foot Locker et dont tous les bénéfices seront reversés à l’asso Médecins du Monde, particulièrement active en Palestine, au Congo ou en Syrie. Au micro, les orgas ont attiré les artistes de la new gen du rap français – que des hommes par contre – avec, en plus du GO Khali, J9UEVE, Keeqaid, Sherifflazone et Ricky Bishop. Si les tickets sont déjà tous partis – pensez à la liste d’attente –, vous pouvez choper un t-shirt à 30 €, tous les bénéfices iront aussi à Médecins sans frontières.

Quand ? de minuit à 6h.

Où ? Terminal 7, place des Insurgés-de-Varsovie, Paris 15e.