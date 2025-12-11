Une expo de 1 000 mètres carrés dédiée au basket ouvre dans le 11ᵉ pour quatre jours

L'expo collective Hoop Dreams s’apprête, du 11 au 14 décembre, à faire entrer le basket dans la dimension artistique. Et plus précisément le panier de basket.

Filoche pour cette expo ! À une époque où l’Alien Victor Wembanyama repousse chaque soir – oui, il est actuellement blessé mais c’est bientôt fini – les limites de l’entendement de son sport, l’expo collective Hoop Dreams s’apprête, du 11 au 14 décembre, à faire entrer le basket dans la dimension artistique. Et plus précisément le panier de basket.

25 artistes sur la compo

Composé par le studio Trajectoire, le cinq majeur de l’événement laisse voir vingt-cinq artistes, touchant à tous les médiums artistiques confondus, lesquels investiront un lieu de 1 000 mètres carrés situé dans le 11ᵉ. On y croisera autant un cliché de Fifou pensé autour d’un panier doré, la création à l’allure de traîne de mariée de Mallory Tolcher, mais aussi la toile de Johanna Tordjman figurant les visages du public au moment du tir décisif de Michael Jordan pendant le Game 6 des Finales 1998.

À voir aussi : le panneau du panier en marbre de Carrare et acier doré à l’or fin de Nicolas Bianco ; le rack, la chaise et les ballons jaunes des archi-cools designers Hall Haus ; ou encore le scooter-panier tricolore de Bleumode. À signaler que l’entrée est gratuite, alors ce serait dommage de ne pas aller taper vos plus beaux cross !

Quand ? Du 11 au 14 décembre 2025

Où ? 9 passage du Cheval-Blanc, Paris 11ᵉ

Combien ? Entrée libre.