La Philharmonie va consacrer une exposition à l’icône du jazz Billie Holiday

Pour structurer cette expo, la Philharmonie dépliera une grande artère fictive du swing new-yorkais, le long de laquelle seront exposés des matériaux rassemblés après un méticuleux boulot de recherche dans des espaces d’archives aux États-Unis.

Il existe des voix qui, en une milliseconde, vous transpercent le cœur, l’âme et les os. L’icône américaine du jazz Billie Holiday était de celles-ci et la Philharmonie a décidé de lui consacrer la rétrospective « Billie Holiday, Légende noire », du 22 janvier au 11 juillet 2027. Pour structurer cette expo, la Philharmonie dépliera une grande artère fictive du swing new-yorkais – à l’ambiance entre Harlem et la 52nd Street, où Billie Holiday a tant shiné –, le long de laquelle seront exposés des matériaux rassemblés après un méticuleux boulot de recherche dans des espaces d’archives aux États-Unis.

Il était une voix

Il sera d’abord question de creuser les jeunes années de la chanteuse à Baltimore, marquées par la pauvreté, le racisme, les VSS et les négligences parentales – avec notamment son père qui ne la reconnaît pas avant de disparaître dans la pampa. L’expo embraye ensuite sur sa carrière, elle qui a featé avec tous les gros artistes du jazz (Lester Young, Louis Armstrong, Oscar Peterson…), et sur l’empreinte éternelle de Billie Holiday : ce timbre de voix de plus en plus rocailleux au fil de ses excès, et cette façon de chanter un peu à contretemps, et pourtant toujours à l’heure côté émotion.

Et comme à chacune de ses expos (et c’est pour ça qu’elles font souvent date), la Philharmonie ira plus loin que la musique en honorant l’engagement et le courage de Billie Holiday. En 1938, dans une Amérique où la ségrégation est la norme, elle est l’une des premières femmes noires à partir en tournée avec un orchestre blanc, avant d’enregistrer l’année d’après « Strange Fruit », cette chanson dénonçant le racisme et le lynchage des Afro-Américains.

Une partie de l’expo sera centrée sur l’aura et l’importance de la chanteuse pour de nombreux artistes, dans la musique et plus largement dans l’art, avec une trentaine d’œuvres et d’installations, dont plusieurs conçues autour de sa voix, avec des créations de Niki de Saint Phalle, Mickalene Thomas ou Barthélémy Toguo.

Enfin, outre des morceaux et des projections, la bande-son de l’expo inclura des extraits de son autobiographie « Lady Sings the Blues », lus par la chanteuse China Moses, un livre qui a permis à Billie Holiday de raconter sa propre version de sa vie, après avoir été discriminée, violentée et calomniée par le système ségrégationniste et patriarcal.

Quand ? du 22 janvier au 11 juillet 2027

Où ? Philharmonie, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e

Combien ? Ouverture de la billetterie en janvier 2027