Ça ne fait aucun doute : le flyer doit être en papier glacé. Jusqu’au 28 février, vous allez en effet pouvoir voir l’exposition immersive L’Océan de Léa de l’artiste Junior Fritz Jacquet dans les 2 000 mètres carrés de l’ancienne patinoire de Saint-Ouen.

Une fiche technique qui donne le tournis

L’artiste et son équipe d’une dizaine de personnes ont mis trois mois pour donner vie à cet Océan de Léa (le prénom de sa fille), avec l’idée d’immerger les visiteurs dans un monde sous-marin à travers des sons, des odeurs et des jeux de lumière. Le tout s’articule autour d’immenses pièces et installations faites en papier recyclé, plié selon des techniques d’origami. La fiche technique donne le vertige : 10 tonnes de papier déclassé, « destiné à être jeté par les usines », 1 500 dalles LED et 150 kilomètres de câbles électriques.

Grottes sous-marines et méduses au plafond

Résultat : une expo qui oscille entre grottes sous-marines, méduses aux filaments suspendus au plafond, coraux, raies, fleurs et autres créatures des profondeurs. En cette Année de la mer 2025, l’exposition se veut aussi un moyen de « sensibiliser et mobiliser le public aux enjeux écologiques », notamment à travers des ateliers et des conférences.

Quand ? jusqu’au 28 février 2025.

Où ? Ancienne patinoire de Saint-Ouen, 4 rue du Docteur-Bauer, 93400 Saint-Ouen.

Combien ? gratuit sur réservation ici.