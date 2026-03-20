L'idée ? Célébrer les défunts en construisant des cercueils ou des urnes figurant leur carrière, leur passion ou un symbole familial.

C’est ce qu’on appelle partir en grandes pompes (funèbres). Jusqu’au 24 mai, la galerie nothing serious célèbre un pan singulier du monde de l’art en présentant le travail de l’artiste ghanéen Paa Joe et de son fils. Un duo connus comme étant les maîtres de l’art funéraire ga, un peuple vivant au Ghana pour qui les funérailles constituent un moment où l’hommage flirte avec le faste artistique.

Un duo père-fils

Une tradition venue des élites qui s’est démocratisée dans la seconde moitié du 20e siècle, notamment grâce à Paa Joe dont l’atelier à Accra, aujourd’hui repris par son fils, est l’un des plus cotés du secteur. Leur credo ? Célébrer les défunts en construisant des cercueils ou des urnes figurant leur carrière, leur passion ou un symbole familial.



Un duo père-fils si doué que leurs pièces se retrouvent aujourd’hui dans certaines collections des plus grandes institutions et donc en tête d’affiche de la galerie nothing serious avec vingt-cinq œuvres spécialement créées pour l’expo, dont une bonne partie a un lien avec la capitale. Ce qu’on y voit ? Un cercueil briquet griffé « I Love Paris », des urnes pigeon, mug PSG, tasse Café de Flore et paquet de Gitanes ou cet appétissant et dodu cercueil croissant. Bref, bienvenue à la fête de la bière.

Quand ? jusqu'au 24 mai 2026

Où ? galerie nothing serious, 6 rue de Vaucouleurs, Paris 11e

Combien ? accès libre