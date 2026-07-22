Jusqu'à la fin du mois, le Jardin du Luxembourg passe à l'heure hawaïenne avec une expo gratuite

Prendre un billet pour Honolulu sans quitter Paris, c’est possible avec la nouvelle expo gratuite du Jardin du Luxembourg.

Brise, vagues et couchers de soleil, l'air d'Hawaï souffle actuellement dans le 6e arrondissement. Du 17 au 28 juillet 2026, l'Orangerie du Sénat - située dans le Jardin du Luxembourg - accueille en effet l'exposition gratuite « SHINGISM - Ukiyo-e Banashi » de l’artiste japonais SHINGIIIIII.

Aujourd'hui installé à Hawaï, l’artiste télescope en peinture l’héritage traditionnel des estampes japonaises ukiyo-e - dont le maitre le plus connu est un certain Hokusai - avec la nature ultra-colorée de son île d'adoption. Sur ses toiles, les rouleaux de l'océan Pacifique sont mêlés de décors végétaux, de mythiques couchers et levers du soleil et de personnages tout droit sortis de l’île paradisiaque. Un bon prétexte pour passer une tête dans le jardin des sénateurs avant d'aller siester sur les célèbres chaises en métal vert du parc.

Où ? Jardin du Luxembourg, Paris 6e.

Quand ? Du 17 au 28 juillet 2026, tous les jours de 11h à 20h.

Combien ? Gratuit.