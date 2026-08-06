Cet automne, la Fondation Cartier accueille la précieuse expo collective de l’artiste ghanéen Ibrahim Mahama

Fertile rétrospective en vue. Du 22 octobre 2026 au 28 février 2027, la Fondation Cartier offre son nouvel espace du Louvre à l’artiste ghanéen Ibrahim Mahama. Celui-ci présentera Le Temps des récoltes, une première expo parisienne pensée dans un cadre collectif avec neuf artistes associés*.

La récolte s'annonce très bonne

Comme depuis ses débuts il y a une quinzaine d’années, l’artiste questionnera l’héritage colonial et post-colonial du Ghana, réactivera les utopies des indépendances et s'interrogera sur les traces du passé à l’aide d’installations façonnées à l’aide d’archives et de matériaux récupérés. Des réflexions qui prennent notamment corps dans les centres d’art créés par Ibrahim Mahama au Ghana, lesquels promeuvent la création et la transmission locale par la pédagogie.



Parmi les œuvres présentées : Things Fall Apart, cette reconstitution d’une usine de bouteilles en verre parmi les derniers projets du premier président ghanéen Kwame Nkrumah ; ou une installation textile directement réalisée sur les arcades de la façade de la Fondation. La récolte s’annonce très bonne.

*Dorothy Akpene Amenuke, Gideon Appah, James Barnor, Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC), Courage Dzidula Kpodo, Zohra Opoku, Postbox Ghana, Tjaša Rener, Feda Wardak.

Quand ? du 22 octobre 2026 au 28 février 2027

Où ? Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2, place du Palais-Royal, Paris 1er