Le musée d’Orsay va rendre hommage à l'indépendante et militante peintre impressionniste américaine Mary Cassatt

Sur les cimaises ? Autant des tableaux de jeunesse représentant ses proches, ceux figurant de jeunes femmes en société, ses toiles de « mères à l’enfant » ou la reproduction numérique de sa création "Modern Woman".

Mary Cassatt est une figure clé du groupe impressionniste, et pourtant, cent ans après sa mort, s’avance au musée d’Orsay la toute première rétrospective française d’envergure de son œuvre. Du 6 octobre 2026 au 31 janvier 2027, le temple du genre tentera de rendre compte de l’apport et la singularité de son œuvre, de son parcours marqué par sa recherche d’indépendance personnelle – elle acquiert un domaine dans l’Oise qui la met à l'abri financièrement et l’inspire – ou de son militantisme pour les droits des femmes.

Sur les cimaises ? Autant des tableaux de jeunesse représentant ses proches, ceux figurant de jeunes femmes en société, ses toiles de « mères à l’enfant » dont elle devient une spécialiste ou la reproduction numérique de sa démesurée (4 × 18 mètres) création Modern Woman, aujourd’hui disparue, réalisée pour orner le Pavillon de la Femme de l’Exposition universelle de Chicago de 1893.

Quand ? du 6 octobre 2026 au 31 janvier 2027

Où ? Musée d’Orsay, 1, rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e

Combien ? de 12 à 16 €