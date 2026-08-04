Inscrivez-vous
Recherche
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Le musée d’Orsay va rendre hommage à l'indépendante et militante peintre impressionniste américaine Mary Cassatt

Sur les cimaises ? Autant des tableaux de jeunesse représentant ses proches, ceux figurant de jeunes femmes en société, ses toiles de « mères à l’enfant » ou la reproduction numérique de sa création "Modern Woman".

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Le musée d’Orsay va rendre hommage à l'indépendante et militante peintre impressionniste américaine Mary Cassatt
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Franck Raux | Mary Cassatt, "Jeune fille au jardin", entre 1880 et 1882
Publicité

Mary Cassatt est une figure clé du groupe impressionniste, et pourtant, cent ans après sa mort, s’avance au musée d’Orsay la toute première rétrospective française d’envergure de son œuvre. Du 6 octobre 2026 au 31 janvier 2027, le temple du genre tentera de rendre compte de l’apport et la singularité de son œuvre, de son parcours marqué par sa recherche d’indépendance personnelle – elle acquiert un domaine dans l’Oise qui la met à l'abri financièrement et l’inspire – ou de son militantisme pour les droits des femmes.

Sur les cimaises ? Autant des tableaux de jeunesse représentant ses proches, ceux figurant de jeunes femmes en société, ses toiles de « mères à l’enfant » dont elle devient une spécialiste ou la reproduction numérique de sa démesurée (4 × 18 mètres) création Modern Woman, aujourd’hui disparue, réalisée pour orner le Pavillon de la Femme de l’Exposition universelle de Chicago de 1893.

Quand ? du 6 octobre 2026 au 31 janvier 2027
Où ? Musée d’Orsay, 1, rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e
Combien ? de 12 à 16 €

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.