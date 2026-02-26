Les 6 expositions à voir (absolument) en mars 2026 à Paris

À vos agendas ! Entre artistes cultes, événement itinérant très attendu et rétrospective conceptuelle, mars à Paris s’annonce chargé côté expos. Voici 6 rendez-vous artistiques à ne surtout pas manquer ce mois-ci.

Clair-obscur, à la Bourse de Commerce

Au-delà de la technique picturale rendue célèbre par le Caravage – à laquelle elle emprunte son titre –, cette exposition de la Bourse de Commerce envisage le contraste entre ombre et lumière comme un langage visuel à la portée métaphysique. Un motif dont les artistes contemporains continuent de s’emparer pour essayer de percer les ténèbres de notre époque, comme l’illustreront de nombreuses œuvres de la Collection Pinault, complétées par une carte blanche à Laura Lamiel avec une sélection imaginée pour l’occasion.

Quand ? Du 4 mars au 31 août 2026

Où ? Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, Paris 1er.

Wolfgang Tillmans, Tag/Nacht IIb, 2010. Pinault Collection. Courtesy Galerie Buchholz

Renoir et l’amour, au musée d’Orsay

2026 marquant les 150 ans du fameux Bal du moulin de la Galette, le musée d’Orsay consacrera une grande exposition à Auguste Renoir, guidée par le sentiment amoureux. Elle s’attachera à déconstruire les idées reçues autour d’une peinture perçue comme “sentimentale”, tout en mettant en exergue le regard “amoureux” de son auteur, qui se traduit aussi bien dans les sujets que dans l’attention aux détails. Ce sera également la première fois depuis 1985 que l’on pourra voir autant de chefs-d’œuvre de la première partie de la carrière de Renoir à Orsay.

Quand ? Du 17 mars au 19 juillet 2026

Où ? musée d’Orsay, 1, rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e

Auguste Renoir Alphonsine Fournaise, 1879 Musée d'Orsay Don D. David-Weill, 1937 © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Nan Goldin, This Will Not End Well, au Grand Palais

Présentée à Stockholm, Amsterdam, Berlin et Milan dans le cadre d’une tournée internationale, l’exposition Nan Goldin, This Will Not End Well fera escale à Paris du 18 mars au 21 juin avec une scénographie conçue par l’architecte Hala Wardé, constituée de pavillons uniques dans le Salon d’honneur du Grand Palais ainsi que dans la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. Derrière ce titre pessimiste, qui cache la “joie de vivre inébranlable caractéristique de Goldin” selon son commissaire, cette rétrospective s’intéresse à l’œuvre de la photographe en tant que cinéaste à travers vidéos et diaporamas, incluant notamment The Ballad of Sexual Dependency, la série de photos qui a fait connaître Nan Goldin dans le monde entier.

Quand ? Du 18 mars au 21 juin 2026

Où ? Grand Palais, 17 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

Nan Goldin, Picnic on the Esplanade, Boston (1973) © Nan Goldin

Matisse, 1941-1954, au Grand Palais

Focalisée sur les dernières années de la vie de celui qui est considéré comme le chef de file du fauvisme, l’exposition Matisse, 1941-1954 montrera la diversité de son œuvre et comment il a su se réinventer jusqu’au bout. Coproduite par le Centre Pompidou et le Grand Palais – RMN, elle présentera plus de 230 travaux tirés des collections de Beaubourg et de prêts internationaux, dont un ensemble exceptionnel de gouaches découpées, un médium auquel il a donné ses lettres de noblesse, ainsi que des peintures parmi les plus vibrantes de son œuvre. Voilà qui annonce un voyage riche en couleurs dans l’univers d’un artiste qui fascine toujours autant.

Quand ? du 24 mars au 26 juillet 2026

Où ? Grand Palais, 17 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

Service de la documentation photographique du MNAM - Centre Pompidou, MNAM-CCI Henri Matisse, Nu bleu II, 1952

Henri Rousseau, l’ambition de la peinture, au musée de l’Orangerie

Premier musée à bénéficier des prêts de la Barnes Foundation de Philadelphie, le musée de l’Orangerie présentera une rétrospective inédite au printemps 2026 avec une cinquantaine d’œuvres de celui que l’on surnomme le “Douanier Rousseau”. En plus de revenir sur sa carrière et la matérialité de son travail, ce sera l’occasion de rendre hommage à Paul Guillaume, marchand d’art fervent collectionneur de l’artiste et ancien propriétaire d’une part importante des œuvres de l’Orangerie.

Quand ? Du 25 mars au 20 juillet 2026.

Où ? musée de l’Orangerie, Jardin des Tuileries, Paris 1er.

© Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt

Africa Fashion, au musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Conçue par l’excellent Victoria and Albert Museum de Londres, l’exposition Africa Fashion s’exporte à Paris en 2026 après des étapes en Australie, au Canada et aux États-Unis. L’occasion de faire rayonner la scène mode du continent africain dans la capitale de la haute couture mais aussi de faire dialoguer créations contemporaines et collections historiques du musée du Quai Branly. Une confrontation entre passé et présent qui mettra en lumière une autre vision de la mode façonnée à la fois par des savoir-faire locaux et une nouvelle génération de créateurs.

Quand ? Du 31 mars au 12 juillet 2026

Où ? Quai Branly - Jacques Chirac, 37 quai Branly, Paris 7e.