ARTtention : découvrez la liste des expositions les plus attendues à Paris en 2025

La quille olympique a beau être dépassée, dans les musées, ce sera toujours aussi sportif en 2025 ! Après avoir fouiné dans les prospectus des musées et galeries parisiens, on vous a peinturluré un programme (qui sera mis à jour d’ici la fin de l’année) gaulé comme un quadriceps d’haltérophile ouzbek. Au cartel ? Une grande rétrospective pailletée sur le disco, la première expo mode au Louvre ou les galaxies cartonnées d’Eva Jospin au Grand Palais. À vos marqueurs, prêts… stabilotez !

Louvre Couture, objets d’art, objets de mode

Avoir 231 ans et faire sa première fois. Du 24 janvier au 21 juillet 2025, le Louvre accueillera pour la toutoute première fois de son histoire, une exposition entièrement consacrée à la galaxie de la mode. Cette rétrospective sera tricotée par Olivier Gabet et Nathalie Crinière, qui ont annoncé vouloir questionner l’influence des musées et de leurs collections sur les créateurs. Le vestiaire, qui dialoguera donc avec les œuvres du Louvre, devrait être composé de 65 tenues et 30 accessoires haute couture avec, à la volée, des créations Chanel de Karl Lagerfeld – grand arpenteur du Louvre –, ainsi que des pièces griffées Yohji Yamamoto, Dolce & Gabbana, et un focus sur Marie-Louise Carven, “la couturières des petites dames”. Fa-fa-fashion !

Quand ? du 24 janvier au 21 juillet 2025.

Où ? musée du Louvre, rue de Rivoli, Paris 1er.

Du Cœur à la main : Dolce & Gabbana



En 2025, Dolce & Gabbana fêtera 40 ans de création. Et trouvera au Grand Palais un écrin à la mesure de son exposition événement inaugurée au Palazzo Reale à Milan. Des inspirations multiples du duo de stylistes (céramique sicilienne, verrerie vénitienne…) aux pièces uniques conçues à la main dans leurs ateliers, l’exposition tisse les mille et un liens entre la culture italienne et cette haute couture de la démesure que cultive la maison. À travers dix salles immersives et une scénographie aussi folle que leurs robes, on se balade dans la tête (et dans le cœur) des créateurs.



Quand ? du 10 janvier au 31 mars 2025

Où ? Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

© Mariano Vivanco

Disco

Après le headbang, la boule à facettes. Du 14 février au 17 août 2025, la Philiharmonie célébrera le disco en long, en large et en paillettes. Pour baliser le terrain, la Philharmonie évoquera les premiers jours (américains) du disco et sa filiation avec les combats politiques de la fin des années 1960. Le parcours devrait ensuite s’intéresser à des artistes et groupes ayant défini les codes du genre, avec sur la pochette des noms comme Donna Summer, Chic, Giorgio Morder ou Grace Jones. L’autre versant de l’expo traitera du disco comme phénomène mondial ayant infusé dans tous les domaines culturels et économiques. Enfin, la Philharmonie devrait insister sur la discothèque comme matrice de la libération des corps et de la culture club.

Quand ? du 14 février au 17 août 2025.

Où ? Philharmonie, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten

2025 marque aussi le lancement (progressif) des travaux au Centre Pompidou, qui va fermer pour cinq ans. Pas pleurer : l’âme du musée continuera de vivre en d’autres lieux, dont le Grand Palais, à travers différentes expos en coproduction. A commencer par une riche rétrospective autour du couple Niki de Saint Phalle-Jean Tinguely, par le prisme du premier directeur du Centre Pompidou, Pontus Hultén. Entre histoire d’amour et histoire de l’art, l’expo présentera des œuvres emblématiques des deux artistes pendant plus de six mois.

Quand ? du 6 juin 2025 au 4 janvier 2026

Où ? Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e

Wes Anderson, l’exposition

Du 19 mars au 27 juillet 2025, l’honorable Cinémathèque française va héberger la toute première exposition consacrée au réalisateur américain Wes Anderson. En un quart de siècle et une petite quinzaine de films, le Texan a maçonné l’une des filmographies les plus singulières de l’époque. Sa patte ? Une esthétique colorée, géométrique et léchée, des histoires loufoques entre thèmes enfantins ou historiques, des castings en or massif peuplés de fidèles et des BO finaudes. Une expo dont la scénographie sera scrutée avec grande attention et pour laquelle la Cinémathèque s’appuiera sur l’expertise d’Anderson lui-même. La CinémaWes française.

Quand ? du 19 mars au 27 juillet 2025.

Où ? la Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, Paris 12e.

© La Cinémathèque française

Cartes blanches hivernales à Claire Tabouret et Eva Jospin

L’année 2025 se terminera en beauté au Grand Palais avec deux cartes blanches d’exception données à deux grands noms de l’art contemporain : Eva Jospin et Claire Tabouret. Après avoir réenchanté le palais des Papes (Avignon) ou le château de Versailles, réalisé des scénographies pour Dior et brillé à la Biennale de Venise, Eva Jospin est donc invitée à s’emparer des galeries du Grand Palais avec ses monumentales sculptures de carton et broderies d’orfèvre. Au même moment, la peintre et plasticienne Claire Tabouret y introduira son monde ultra-sensible peuplé d’enfants, de larmes et de rouge à lèvres défait.

Quand ? de décembre 2025 à mars 2026

Où ? Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, 75008, Paris