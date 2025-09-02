Les 4 expositions photos les plus attendues à Paris en cette rentrée 2025

Sur la pellicule, on trouve un roi de la photo interlope, un jeune loup déjà star ou une figure brésilienne adepte de la déconstruction.

Le voilà, le dossier le plus cliché de la rentrée ! Au milieu de la kyrielle d’expositions attendues en ces derniers mois du cru 2025, les esthètes des négatifs auront particulièrement de quoi remplir leur fil Insta. Sur la pellicule, on trouve un roi de la photo interlope, un jeune loup déjà star ou une figure brésilienne adepte de la déconstruction.

Wish This Was Real, Tyler Mitchell, à la Maison européenne de la Photographie

Alerte prodige à la MEP ! Pour sa dernière rotation de l’année, le repaire photographique du Marais accueille sur ses cimaises la première expo française consacrée à l’œuvre du photographe américain Tyler Mitchell. En 2018, celui-ci avait irisé les pupilles du public en shootant Beyoncé en couverture du Vogue US, devenant le premier photographe noir à faire la une du mag, à seulement 23 ans. Depuis, il est devenu l’une des figures majeures de la new gen photographique avec ses tirages empreints d’une grâce militante. Car avec ses photos, Tyler Mitchell célèbre les communautés afro-américaines dans un souci de réappropriation de leur histoire, de leur quotidien mais aussi de leurs rêves.

Quand ? du 15 octobre au 25 janvier 2026.

Où ? Maison européenne de la Photographie, 5-7 rue de Fourcy, Paris 4e.

Tyler Mitchell, Untitled (Topanga II), 2017 Courtesy de l'artiste et de la Galerie Gagosian © Tyler Mitchell

POLARAKI, mille Polaroid, au musée Guimet

C’est en photographiant sa femme Yoko durant leur lune de miel dans les années 70 que Nobuyoshi Araki est devenu photographe. C’est en photographiant sans censure le spectacle du quartier rouge de Tokyo, Shinjuku, dans les années 80, qu’il est devenu célèbre. Son œuvre a ensuite toujours oscillé entre une fascination pour la mort, après celle de sa femme en 1993, et l’érotisme, une pulsion qu’il aime capturer avec son Polaroid, toujours à portée de main. Le musée Guimet, qui avait dédié une expo en 2016 à ses “ligotages” (Araki est maître dans l’art du kinbaku, le bondage japonais), a récupéré au mois de mai dernier un fonds de ces Polaroid détenu par le collectionneur Stéphane André. Largement de quoi monter une expo, titrée POLARAKI, mille Polaroid, qui se tiendra du 1er octobre 2025 au 12 janvier 2026. Les photos seront présentées en “43 colonnes composées de 9 cadres disposés bord à bord et du sol au plafond”, exactement comme dans l’appartement de Stéphane André. Une scénographie qui permet une double lecture, entre l’œuvre de l’artiste et sa perspective dans le cerveau du collectionneur. Sans oublier la nôtre…

Quand ? du 1er octobre 2025 au 12 janvier 2026.

Où ? 6 place d'Iéna, Paris 16e.

© Taka Ishii Gallery

Val Souza — Vênus, à la Maison européenne de la Photographie

A l’heure de la Saison France-Brésil, la MEP file les clés de son Studio à la Carioca Val Souza pour déconstruire la photographie et les représentations des corps féminins noirs au Brésil et dans le monde. Pour nourrir sa réflexion, la photographe a réuni un corpus de plus de 800 images d’époques et de formats très différents : des autoportraits, des portraits de Nina Simone et Kim Kardashian, des images de magazine, des photos d’inconnues, des pièces ethnographiques ou un focus sur Saartjie Baartman, la « Vénus hottentote », qui, au début du XIXe siècle, a été réduite en esclavage et exhibée.

Quand ? du 3 au 28 septembre 2025.

Où ? Maison européenne de la Photographie, 5-7 rue de Fourcy, Paris 4e.

Val Souza, Vênus, détail, 2022, Instituto Moreira Salles Collection © Val Souza

Luc Delahaye, au Jeu de Paume

Le parcours de Luc Delahaye est singulier : cet ancien photoreporter pour l'agence Magnum a couvert les conflits du Liban, d'Afghanistan, de Yougoslavie ou du Rwanda avant de quitter la presse et de produire des grands formats artistiques pour les galeries. Ses photos brutes et sèches comme un coup de crosse au visage donnent à voir le chaos du monde dans le calme glacial des institutions. Puissant.



Quand ? du 10 octobre 2025 au 25 janvier 2026

Où ? Jeu de Paume, Jardin des Tuileries, Paris 1er.