Les 5 nouvelles expos et festivals photo qui vont marquer le printemps 2025 à Paris

Roger Tims, Jim Duncan, Leonard Markley and Don Belak, coal miners, Reliance, Wyoming, August 29, 1979 © The Richard Avedon Foundation

Si l’automne parisien est à juste titre considéré comme l’Eldorado des fans de photo, le printemps 2025 se défend bien avec cinq événements qui vont vous faire zoomer sur votre téléphone. A l’affiche : une expo avec des tas de tirages d’Agnès Varda, les icônes Doisneau et Avedon, ou un festival pour découvrir les futures stars de la photo mondiale.

Pour découvrir notre dossier des expos immanquables du printemps, c'est là/

Agnès Varda, de-ci, de-là, au musée Carnavalet

On entend d’ici la clameur montant de la rue Daguerre. Cette année, le musée Carnavalet honorera Agnès Varda, reine éternelle de cette artère du 14e, avec une expo dont le ferment se situera dans la cour-atelier de sa maison rose, plantée au 88. Une cour qui aura été, pendant plus de soixante ans, le laboratoire créatif et la base arrière de l’exploration de la rue et de la ville par la cinéaste. Avec une base de 130 clichés en partie inédits, mais aussi d’extraits de films, d’objets lui ayant appartenu ou de sculptures provenant des archives de sa boîte de prod Ciné-Tamaris, on sera bringuebalés entre sa première expo dans la cour en 1954, ses prépas pour ses classiques (Cléo de 5 à 7 ou Daguerréotypes), jusqu’aux derniers temps où la cour redevint jardin.



Quand ? du mercredi 9 avril au dimanche 24 août 2025.

Où ? musée Carnavalet, 16 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e.



© 2008 Ciné-Tamaris

Richard Avedon – In the American West, à la Fondation Henri Cartier-Bresson

En 1985, le photographe des stars et des podiums Richard Avedon fait un grand pas de côté dans sa carrière en sortant In the American West. Avec ce livre, il rend compte d’un projet entamé six ans plus tôt pour lequel il a sillonné l’Ouest américain et portraitisé en grand format plus d’une centaine de locaux issus des classes populaires (ouvriers d’abattoirs, mineurs de charbon, barmaids, prisonniers…), très loin de l’imaginaire du modèle américain triomphant. Une série de 103 portraits (ceux ayant servi à l’édition de l’ouvrage) qui sera pour la première fois exposée dans son intégralité en Europe à la Fondation Cartier-Bresson, flanquée de documents inédits (tirages tests, échanges épistolaires, Pola préparatoires).

Quand ? du 30 avril au 12 octobre 2025

Où ? Fondation Cartier-Bresson, 79 rue des Archives, Paris 3e.

Robert Doisneau, Instants donnés, au musée Maillol



Avec son Baiser de l’Hôtel de Ville, Robert Doisneau restera à jamais (s)maqué à la ville de Paris. Et pourtant, voilà huit ans – depuis l’expo Doisneau et la musique à la Philharmonie – que le photographe n’avait pas été vu sur des cimaises parisiennes. Un manque réparé par le musée Maillol, qui lui consacre une rétrospective du 17 avril au 12 octobre, avec 250 clichés en noir et blanc et en couleur, issus de sa (sacrée) collec’ de 450 000 photos. Ce qu’on va y zieuter ? La banlieue parisienne des années 1930 (il est né à Gentilly), les ateliers d’artistes dans lesquels il découvre (comme par hasard) l’œuvre de Maillol, ou encore le milieu de la mode de l’après-guerre. Bécot Doisneau pour cette expo.



Quand ? du 17 avril au 12 octobre 2025

Où ? musée Maillol, 59-61 rue de Grenelle, Paris 7ᵉ.

Festival Circulation(s), au Centquatre



Comme chaque année depuis 15 ans, la jeune photographie européenne va rhabiller les murs du Centquatre à l’occasion du festival Circulation(s). Événement aventureux et défricheur, ce rendez-vous à la gloire des nouveaux regards semble avoir des yeux partout. À travers l’objectif des 23 artistes (de 13 nationalités) participant à cette nouvelle édition, on découvre, au fil d’un accrochage composite, le sultanat d’Oman, la diaspora libanaise, les routes du Bélarus ou les plages guadeloupéennes. Tout ceci raconté au moyen de divers langages photographiques : archives, collage, roman-photo ou photo documentaire. Et comme chaque année, un nouveau pays bénéficie d’un focus particulier : ici la Lituanie, représentée par quatre jeunes artistes. En plus de l’exposition et des différents événements programmés (performances, lectures, workshops…), un studio photo vous attend sur place tous les week-ends. Là, vous pourrez vous faire tirer le portrait par différents artistes aux univers contrastés, seul ou accompagné, dans des conditions professionnelles. Et repartir avec votre belle gueule sous le bras (59 € la séance de 20 minutes, avec tirage signé) !



Où ? Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e.

Quand ? du 5 avril au 1er juin 2025.



"Ashes of the Arabian’s Pearl", France, 2025 © Valentin Valette

Bonus



Laia Abril, On Mass Hysteria, au BAL



Oui, l’expo de Laia Abril au BAL a déjà commencé mais elle nous a tellement estomaqués qu’on ne pouvait pas ne pas la mentionner. Pour le dernier volet de la trilogie de Laia Abril consacrée au contrôle systématique des corps féminins, le BAL nous invite à pénétrer dans un espace aussi sombre que l’histoire qu’il décrit. Après l’avortement et le viol, la prétendue folie féminine se voit décortiquée à travers un ensemble de documents médicaux, d’archives et de photographies, ni vraiment documentaires, ni entièrement artistiques. Une expo entre installation esthétique, travail anthropologique et essai politique.



Pour lire notre critique de l’expo On Mass Hysteria, c’est par ici que ça se passe.

Quand ? jusqu’au 18 mai 2025.

Où ? le BAL, 6 impasse de la Défense, Paris 18e.