Sur le flyer, on repère un baby-foot Bonzini de 7,5 mètres de long (oui oui), des tournois E-sport, des tournois de foot pour les enfants de 6 à 12 ans ou de quoi floquer des maillots.

Rendez-vous sur les terres du Red Star (et de l’affrontement fratricide entre le maire de la ville et Master Poulet) pour ce plan-là ! Du 11 juin au 19 juillet, la Communale proposera un gargantuesque programme en lien avec la Coupe du Monde.

Les matchs et une ribambelle d'activités

Outre la diffusion des matchs sur plusieurs écrans géants dispatchés dans toute la halle – pour les poules, certains de ceux débutant entre 18h et 22h –, la Communale proposera tout au long de l’été, en parallèle, une ribambelle d’activités et d’animations.

Sur le flyer, on repère un baby-foot Bonzini de 7,5 mètres de long (oui oui), des tournois E-sport, des tournois de foot pour les enfants de 6 à 12 ans, des stands de maquillage, de quoi floquer des maillots, une initiation au cheerleading, des ateliers de commentaire sportif, un loto bingo solidaire pour financer des vacances gratuites pour de jeunes filles ou des DJ sets pour ambiancer les troisièmes mi-temps. Vous avez capté, la Communale est chaude pour la Coupe du Monde.

Note : les animations sont seulement organisées certains jours, pensez à bien regarder le programme.



Quand ? du 11 juin au 19 juillet 2026

Où ? 10 bis rue de l’Hippodrome, 93400 Saint-Ouen