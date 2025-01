Pour le nouvel an lunaire, un festival célébrant le cinéma d’auteur chinois

Âge de raison en approche pour Allers-Retours ! Avant de filer à Rennes et à Lyon, le festival célébrant le cinéma d’auteur chinois (et plus globalement sinophone) dépliera la prog de sa septième édition du 31 janvier au 9 février 2025 dans les salles du Studio des Ursulines, du musée Guimet et au Pathé Les Fauvettes à Paris.

12 longs et 5 courts-métrages à l'affiche

Pour tisser l’affiche de cette nouvelle cuvée, les orgas ont sélectionné 12 longs et 5 courts-métrages (des premières œuvres de fiction, des docus et même un animé) contemporains, qui questionnent les notions de diasporas, de deuil, de famille, de surveillance et d’idéaux.

On y verra par exemple Blue Sun Palace de Constance Tsang, une plongée dans le deuil partagé par deux exilés chinois en plein New York (primé à la Semaine de la Critique de Cannes) ; After the Snowmelt de Lo Yi-Shan, un périple sur les derniers pas d’un ami randonneur disparu ; Carp Leaping over Dragon’s Gate de Yan Xialin, narrant les péripéties d’une relation mère-fille au moment du concours d’entrée à l’université de cette dernière ; ou Karst de Yang Suiyi, où l’on suit une éleveuse dans sa quête de trouver un vétérinaire au milieu de la région montagneuse (et très verte) de Guizhou. Allers-Retours, un festival avec un goût de revenez-y.

Quand ? Du 31 janvier au 9 février 2025.

Où ? Dans trois salles à Paris.

Combien ? De gratuit à 9 € la séance selon les cinémas.