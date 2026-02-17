Dans le vertigineux atrium de Lafayette Anticipations, le festival Closer Music revient fêter les plus belles marges musicales

Pendant deux jours, vont se succéder une petite dizaine d’artistes frayant dans les plus curieuses et vivifiantes marges musicales de l’époque.

Grand huit pour Closer Music ! Devenu au fil des saisons un incontournable du circuit, le festival biné par le corsaire des programmateurs Étienne Blanchot (ex-Villette Sonique, Ideal Trouble…) revient les 20 et 21 février dans son fief de Lafayette Anticipations. Pendant deux jours, vont se succéder une petite dizaine d’artistes frayant dans les plus curieuses et vivifiantes marges musicales de l’époque.

Beauté de prog

Dans notre roadbook, on repère ce triptyque d’artistes signés chez le révéré label anglais AD93 : Alfa Maid et sa post-pop un peu grunge, un peu électronique ; l’artiste Feeo, qui présentera Goodness, album tendance piano-voix texturé de drone et d’ambient ; ou le duo V/Z, alliage des artistes Valentina Magaletti et Zongamin, pour un lancinant et, on l’espère, transcendantal rendu mêlant entêtantes basses et guitares post-punk sur fond d’écho dub.

Le reste du programme est aussi hérissé de belles choses, avec le furibard DJ Die Soon ou la très attendue Américaine Anastasia Coope, flanquée pour l’occasion du batteur originel de Deerhunter Moses Archuleta, dont la cristalline folk aux immaculées parties vocales risque de transformer le wembanyamesque atrium de Lafayette Anticipations en nef d’église. Vivement la messe.

Quand ? Les 20 et 21 février 2026

Où ? Lafayette Anticipations, 9 rue du Plâtre, Paris 4e.

Combien ? À partir de 18 € (billetterie ici)