Au milieu de la forêt de l’Hôtel de Ville, le festival gratuit Fnac Live revient avec une prog de haut niveau

Après une année de jachère olympique, le festival Fnac Live fait son retour du 2 au 4 juillet sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Pendant trois jours, au milieu de la nouvelle forêt et sous la fresque de Shepard Fairey, on y entendra une vingtaine d'artistes furetant dans toutes les générations et contrées stylistiques, et dont une majorité nous bottent sacrément.

Qualité et éclectisme du crû

Un peu de biscuit pour vous donner une idée de la qualité et l’éclectisme du cru : vous pourrez y voir les plus classieux conscrits de la French Touch Air ; la sorcière de la pop américaine St. Vincent ; le rappeur Zamdane, dont les textes mélancoliques sont d’une beauté de cessez-le-feu ; le tonitruant live du label chéri de la new gen Sublime ; la Belge Camille Yembé et ses morceaux chevauchant les genres ; le soutier de la chanson française Miossec ; ou encore Eddy de Pretto ou Olivia Ruiz. Le mieux dans tout ça : l’accès est gratuit.



Quand ? du 2 au 4 juillet 2025.

Où ? parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 4e.

Combien ? gratuit.

Au sujet de la forêt de l'hôtel de Ville

D’une surface de 2 500 mètres carrés, le cadastre de cette forêt se compose de lisières plantées et surtout de quatre bosquets distincts abritant environ 150 arbres provenant d’essences diverses (féviers d’Amérique, érables, micocouliers de Julian, chênes chevelus de Bourgogne, charmes communs), tous toisés entre 6 et 10 mètres, et plantés à 2 mètres de profondeur. Notre article complet ici.