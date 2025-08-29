Un festival programme le nectar du rap émergent dans une ferme au bord du canal de l’Ourcq

Ça fait quatre ans que la caravane/studio d’enregistrement Tsuvo vagabonde dans les quartiers culturellement désertifiés du 93 (majoritairement) pour permettre aux habitants d’accéder à un matos et une médiation de qualité, et apprendre les bases du métier. Dans le sillage de leur tour estival (de 3 000 km !), les tenanciers du projet ont annoncé une halte à la Prairie du Canal les 19 et 20 septembre pour la troisième édition de leur festival maison.

Blazes parmi les plus affriolants du game

Un projet nomade mais une affiche bien ancrée dans son temps alignant une quinzaine de blazes d’artistes rap (majoritairement émergents) parmi les plus affriolants du game. Sur le dépliant, outre Le Juiice qui présentera une carte blanche Trap Mama, on retrouve la tonitruante Akissi ; Kabbsky, le virevoltant backeur de Jolagreen23 ; la désinvolte 32 ; ou le Genevois Al-Walid, dont on a hâte de voir ce que donnent en live ses sons habités de l’originalité et l’intensité du possédé. Bon point : un tarif réduit pour les habitants de Seine-Saint-Denis. Bref, merci Tsuvo pour les travaux.

Quand ? les 19 et 20 septembre 2025.

Où ? Prairie du Canal, 55 avenue de Paris, 93000 Bobigny.

Combien ? de 10,99 € à 20, 99 € (billetterie ici).

