Oui l'été, le Graal niveau festivals, est en passe de se terminer. Mais pas de panique, la rentrée et le début de l'automne sont aussi synonymes d'événements de haute volée. Après avoir joué les fins limiers et épluché toutes les progs, on a réuni que la crème, en piochant dans toutes les chapelles stylistiques et toutes les dimensions. Vous n'aurez jamais autant apprécié la rentrée.

Jazz à la Villette

Jusqu'au 7 septembre, Jazz à la Villette va dérouler une programmation d’exception, avec des affiches qui vont permettre de réaliser bien des fantasmes. Sur le flyer ? The Headhunters, légendes du jazz-funk fondées par Herbie Hancock (mais qui jouent sans lui maintenant) ; l’explosif duo afro-électro-rock franco-congolais Tshegue ; Shabaka Hutchings ; le Sun Ra Arkestra, qui tourne toujours aussi bien depuis la mort de son fondateur il y a trente ans ; puis l’un des projets d’hybridation les plus intéressants de ces dernières années, Tomorrow Comes The Harvest, créé par le DJ et producteur techno pionnier Jeff Mills, qui frotte ses machines aux tablas du percussionniste indien Prabhu Edouard et au clavier de Jean Phi Dary. Juste hypnotique.

Quand ? du 28 août au 7 septembre 2025

Où ? dans plusieurs salles de la Villette

© Festival Jazz à la Villette

Radiance

Déjà au taquet sur la curation de nouveaux artistes de la scène parisienne (et d’ailleurs), la Boule Noire leur réserve un traitement spécial du 9 au 11 septembre 2025 avec la deuxième édition de Radiance, une série de trois soirées sur deux scènes pour découvrir les artistes de demain. La ligne du festival ? “Uniquement des découvertes. Des lignes tortueuses, des projets hors-cadre, des sets sinueux.” Tout est dit. A l’affiche, 13 artistes qui osent, comme le groupe de filles Tout le monde s'appelle clara, déjà booké dans la sélection d’artistes émergents Club Avant Seine de Rock en Seine cette année ; ou Gaouta, une artiste de Casablanca qui chante de la new wave en darija, un dialecte marocain – et c’est trop bien. A voir également : Jeune Oji et sa guitare envoûtante ; la chanteuse parisiano-carioca Yasmin Pigeon, qui est en train de monter doucement mais sûrement avec son titre “Good Enough” ; ou encore Olga Kiav, qui mêle (hyper)pop, rap et électro avec un flow détraqué juste ce qu’il faut comme sur ses titres “Doute” et “Tesla”.

Quand ? les 9, 10 et 11 septembre, de 19h à 23h30.

Où ? la Boule Noire, 120 boulevard Rochechouart, Paris 18e.

© ELLA HERME Concert à la Boule Noire

Frisson Acidulé

Elle est là, la grande rentrée des classes parisiennes des communautés rock (au sens le plus élargi et inclusif possible). Les 13 et 14 septembre, le duo d’illustrateurs hallucinés Arrache-toi un œil nous colle une manita avec son festival Frisson Acidulé. Une cinquième édition qui se dépliera sur trois scènes du Cirque Electrique, porte des Lilas, alignant une trentaine d’artistes issu(e)s de toutes les générations et contrées du rock, avec une prime aux plus aventureuses. Honneur aux vétérans hollandais toujours fringants de The Ex, dont le post-punk jamais téléphoné est assurément l’une des bonnes raisons de passer une tête le dimanche. A l’affiche aussi, les incantations baroques du quatuor Bacchantes, les flèches synthétiques des Lillois de Rien Virgule, ou les fresques space rock du combo teuton Acid Rooster. Pour les plus curieux, on glisse le nom du groupe dijonnais Cromorne et son intrigant set-up ambiance kraut vielle à roue/batterie/synthé. Rayons coudières et défibrillateur, les Néo-Z Dick Move animeront la fosse avec leur punk efficace comme une droite en pleine tempe et les Californiens de Meatbodies devraient faire sauter les plombs du Cirque Electrique avec leur garage surfuzzé. Vous devriez sortir de là avec quelques bleus, des interrogations sur le sens du monde mais la sensation que le rock a encore de beaux frissons à procurer.

Quand ? les 13 et 14 septembre 2025.

Où ? Cirque Electrique, place du Maquis-du-Vercors, Paris 20e.

Combien ? de 27 à 50 € (billetterie ici).

© Dick Move

Fête de l'Humanité

Rendez-vous de la rentrée des adhérents du Parti communiste, la Fête de l’Huma draine toute une population en quête de justice sociale et climatique venue respirer un petit fumet contestataire (et peut-être plus suivant ce qu’il se passera le 10 septembre). Et elle sera servie cette année avec des conférences qui devraient faire salle comble. La programmation musicale n’est pas mal non plus avec vendredi le duo hyperpop français Ascendant Vierge, la Boss Lady Theodora, le rappeur Youssoupha ou le DJ pionnier Manu le Malin. Le samedi, on ne manquera pas le show du rappeur star Fianso, le DJ set tout en French Touch de Cassius ou la légende du folk Patti Smith, sans oublier la reformation du Saïan Supa Crew pour les 25 ans de l’album KLR – Angelaaaaa ! Enfin, le dimanche, il ne faudra pas louper l’adaptation scénique de La Haine, le film culte de Mathieu Kassovitz, ou, plus réjouissant, le concert du solaire Malik Djoudi. Et pour se marrer, il y aura aussi Waly Dia qui viendra jouer son one man show Une Heure à tuer. Danser, rire, réfléchir, ça doit être ça, l’humanité.

Où ? Base 217, 91220 Le Plessis-Pâté.

Quand ? vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025 (12h-4h).

Combien ? Billet nuit : 25 € (à partir de 22h30, jusqu’à 4h). Pass 3 jours : 65-70 €.

© Chang Martin / Photographe

Paris Electronic Week

La bouillonnante scène électronique parisienne se réunit pour la 13e édition de la Paris Electronic Week, devenue le rendez-vous institutionnel des pros d’une scène qui a longtemps grandi dans l’underground. Comme l’an passé, le rendez-vous se tiendra du jeudi 11 au dimanche 14 septembre à la Cité Fertile à Pantin, avec une première journée le 11 septembre à l’Académie du Climat consacrée aux enjeux de transition environnementale dans les musiques électroniques. Au programme, comme toujours, des masterclass, workshops, initiations, takeover, soirées partenaires et marché des labels. Il y aura notamment une masterclass lumineuse par les spécialistes du light design Minuit Une, derrière la scèno du club Mia Mao à la Villette, une masterclass de production par la DJ et productrice suisse Audrey Danza, régulière du Panorama Bar à Berlin, un autre pour apprendre à mixer sur vinyles, des sessions “techno fitness”… A vite réserver aussi, des conférences qui s’annoncent super intéressantes sur les liens entre rap français et électronique dans les années 2020, sur les musiques de jeux vidéo, sur l’arrivée de l’IA dans la création musicale, ou encore sur la sobriété dans la fête.

Quand ? du 11 au 14 septembre.

Où ? Académie du Climat, 2 place Baudoyer, Paris 4e. Cité Fertile, 14 avenue Edouard-Vaillant, Pantin.

Combien ? pass 1 jour : 16,50 €, pass 4 jours : 44 €. Billet unitaire pour une conférence ou un atelier : 5,49 €.

Romain Guede/PEW

Tsuvo Festival

Ça fait quatre ans que la caravane/studio d’enregistrement Tsuvo vagabonde dans les quartiers culturellement désertifiés du 93 (majoritairement) pour permettre aux habitants d’accéder à un matos et une médiation de qualité, et apprendre les bases du métier. Dans le sillage de leur tour estival (de 3 000 km !), les tenanciers du projet ont annoncé une halte à la Prairie du Canal les 19 et 20 septembre pour la troisième édition de leur festival maison. Un projet nomade mais une affiche bien ancrée dans son temps alignant une quinzaine de blazes d’artistes rap (majoritairement émergents) parmi les plus affriolants du game. Sur le dépliant, outre Le Juiice qui présentera une carte blanche Trap Mama, on retrouve la tonitruante Akissi ; Kabbsky, le virevoltant backeur de Jolagreen23 ; la désinvolte 32 ; ou le Genevois Al-Walid, dont on a hâte de voir ce que donnent en live ses sons habités de l’originalité et l’intensité du possédé. Bon point : un tarif réduit pour les habitants de Seine-Saint-Denis. Bref, merci Tsuvo pour les travaux.

Quand ? les 19 et 20 septembre 2025.

Où ? Prairie du Canal, 55 avenue de Paris, 93000 Bobigny.

Combien ? de 10,99 € à 20, 99 € (billetterie ici).

© Tsuvo

Big Fest

La chaîne d’italo-restos Big Mamma sort de sa botte la troisième édition de Big Fest, son festival “food & teuf” du 19 au 21 septembre dans son vaisseau amiral de la Félicita à la Station F dans le 13e. Au programme : des chef(fe)s et des DJ qui se répartiront quatre services, du vendredi soir du dimanche midi, et deux soirées, le vendredi et le samedi. Aux fourneaux, on retrouvera quelques-uns de nos chef(fe)s et comptoirs prefs, comme Haikara Deep Fried (Time Out Award de la meilleure friture en 2024), la cheffe afro-végane Glory Kabé, Julien Sebbag, derrière le Café Shin, et des valeurs sûres comme Christophe Adam et les restaurants Alain Ducasse. A priori, tous les menus seront habillés en vert blanc rouge ! Aux platines, c’est pas mal non plus avec un set d’Etienne de Crécy, vétéran de la French Touch qui vient de sortir un très joli album, Warm Up, un autre du chanteur bucolique Miel de Montagne ou encore un live du trio français devenu un phénomène en Italie Dov'è Liana et son tube “Perché Piangi Palermo”.

Où ? la Félicita, 5 parvis Alan-Turing, Paris 13e.

Quand ? 19, 20 et 21 septembre 2025.

Combien ? de 11,50 à 26 € suivant les formules, pass 3 jours 39,50 €. Billetterie ici.

© Jérôme Galland

Dream Nation

Le hardcore ne meurt jamais, lui non plus ! Ça fait déjà onze ans que Dream Nation trace sa route sans regarder les autres dans le secteur des festivals de musique électronique parisiens. Pas les mêmes artistes, pas le même public. Encore que : avec une nouvelle génération qui carbure à 150 BPM, les musiques portées par Dream Nation ne semblent plus si extrêmes en 2025. Avis aux amateurs : toute la prog de Dream Nation est construite autour des scènes hardcore, trance, et bass music, des musiques qui se sont construites en dehors des clubs traditionnels. Les trois scènes du festival accueilleront notamment un back to back très attendu entre le patron de l’acid techno néerlandais Reinier Zonneveld et le producteur masqué Angerfist, ou deux des icônes de la scène hardcore italienne, Anime et Mad Dog, qui joueront sur la scène Warzone (tout est dit). Au programme aussi, la star de la psytrance Ace Ventura, le pionnier de la scène hardcore néerlandaise Partyraiser, le producteur culte de la scène drum’n’bass anglais Andy C, ou les vétérans de la trance française Hilight Tribe



Quand ? les 26 et 27 septembre 2025, 21h-6h.

Où ? parc des expositions Paris Nord Villepinte.

Combien ? 56 €, pass 2 jours : 95 €. Billetterie ici.

Charles Abbatucci Photography

Contours festival

Posté en toute fin du parcours des festivals d’été, Contours fait son retour samedi 27 septembre entre les lignes du parc des Impressionnistes à Clichy, soit un terrain de jeu de 12 000 m2 pour danser pendant huit heures sans discontinuer ! Une dizaine d’artistes se partagent l’affiche avec des valeurs sûres de la musique électronique dans ses différents genres : le duo berlinois Modeselektor, le sorcier du dub anglais Adrian Sherwood, le digger néerlandais Young Marco, la DJ techno palestinienne Sama' Abdulhadi, le plus smooth des DJ de Manchester Mr. Scruff, mais aussi quelques local heroes comme Louise Chen ou Myako, sous son nouvel alias Nora Sigué.

Quand ? samedi 27 septembre de 16h à minuit.

Où ? parc des Impressionnistes, 6 rue Gustave-Eiffel, 92210 Clichy-la-Garenne.

Combien ? à partir de 35 €. Billetterie ici.

© Ville de Clichy

Bizarre Festival

Bizarre, le festival usiné par l’équipe d’A la Folie célébrant les cultures LGBTQI+ dans toute leur diversité, est de retour dans le parc de la Villette du 2 au 12 octobre, et un peu du voile a été levé sur la programmation ! Première grosse annonce : le retour de House of Moda, soirée pionnière de la scène queer du Paris des années 2010. La fête "lookée-décalée" créée par Reno et Crame va faire son retour six ans après sa dernière édition, et ça s’annonce déjà culte. Autre événement à ne pas manquer : Bizarre passera une nuit à Mia Mao, le nouveau club du quartier de la Villette qui adore qu’on le compare au Berghain. Et justement, c’est Ostgut Ton, le collectif derrière le fameux club berlinois, qui fera la loi ce soir-là avec les Parisiens de Mustang, les Belges de Gay-Haze et une encore mystérieuse “légende de Chicago”. Dire qu’il n’y aura aucune photo pour se souvenir de cette nuit… Il y aura aussi un double date à ne pas manquer avec le collectif Club Humide, qui organise des teufs régulièrement à la Station et au Sample. Ça commencera Chez Olympe à Pantin pour une soirée cabaret, et ça se finira À la Folie avec les DJ du crew et un “guest international très attendu”. Sans oublier : une battle de waacking en ouverture, du cabaret, un brunch pour familles homoparentales, des expos… Le détail de la programmation et la billetterie à venir très bientôt !

Quand ? du 2 au 12 octobre 2025.

Où ? dans différents lieux du quartier de la Villette, A la Folie, Chez Olympe, Mia Mao…