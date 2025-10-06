Festival Yard, un dimanche à déguster le top du vin nature

Le bar à vin Yard déploie une nouvelle édition de son festival de bonnes bouteilles et de petites assiettes

Et de trois pour le festival oeno-gourmand de Yard, la cave où il fait bon manger. Cette cool ambassade du vin vivant et de la bonne bouffe investit de nouveau le studio Le Petit Oiseau Va Sortir, de l’autre côté de la rue, pour y installer tréteaux et exposants. Cette année, plus de 30 artisans des vins propres vont présenter plus de 150 cuvées. Le casting brille de mille feux : le pape du beaujolais Nicolas Chemarin, le pionnier ligérien Jean-Pierre Robinot, Sous le Végétal de Jason Ligas et Patrick Bouju, le jurassien Philippe Chatillon… Vous pourrez goûter à tout !

Le raisin ne va pas être le seul produit magnifié : on y trouvera aussi les agrumes de Lemon Story, l’huile d’olive tunisienne Kaia, le jambon de Terroirs d’Avenir… Et pour se sustenter entre deux dégustations, cela se passe au restaurant avec une résidence, toute la journée, du chef Juan Pablo Rojas Pineda pour un menu franco-colombien qui claque. Bon courage pour le lundi !

Où ? 6 rue de Mont Louis, 11e

Quand ? dimanche 26 octobre de 11h-19h

Prix 25€

Réservation ici

Par ici pour d'autres cavistes nature parisiens