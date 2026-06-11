Fier Gala : une soirée caritative célèbre les Fiertés entre mode et musique à l’Opéra-Comique

Juin, c’est le mois des Fiertés, et quoi de mieux qu’un gala pour les célébrer ? Ce vendredi 12 juin se tiendra donc la première édition du Fier Gala au Théâtre National de l'Opéra-Comique, un événement entre mode et musique mais surtout politique, qui vise à affirmer les droits de la communauté LGBTQIA+. Marrainé et parrainé par l’actrice Raya Martigny et le musicien Woodkid, le gala réunira une quinzaine d’artistes mais aussi les associations et les militant(e)s, accueillis par un long tapis rouge.

Le show durera deux heures et demie et proposera plusieurs tableaux autour de duos ou trios d’artistes, accompagnés par les musiciens du Rainbow Symphony Orchestra, un orchestre parisien LGBTQIA+ créé en 1996 par le chef John Dawkins. Le casting, entre pop, électro et performances, est impressionnant avec Bilal Hassani, Eddy de Pretto, Janis, les DJ et danseurs de La CREOLE, Loa Mercury, Lucky Love, Luna, Marguerite, Mélissa Laveaux, Pomme, Sébastien Delage… Qui chantera et dansera avec qui ? Les paris sont ouverts !

A noter que tous les bénéfices de la billetterie seront reversés à des associations, avec cette année Le Refuge, L'Autre Cercle et Les Audacieuses & Les Audacieux.

Quand ? vendredi 12 juin, 20h.

Où ? 1 place Boieldieu, Paris 2e.

Combien ? à partir de 55 €.

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