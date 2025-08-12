Films écolos et banquets sous les étoiles : le festival gratuit Ciné-Jardins revient dans les parcs parisiens

Alors que l’année 2025 nous a montrés que l’écologie était toujours un sport de combat, l’équipe de La Fabrique documentaire présente la 11e édition du festival Ciné-Jardins, dont toutes les œuvres ont un rapport avec la protection de l’environnement.

Festival itinérant, Ciné-Jardins fonctionne sur un format bien rodé : investir à chaque fois un parc du nord-est parisien, le faire visiter, mettre en place un banquet participatif (en gros, tout le monde ramène de quoi manger, “tendance bio végétarien”) avant la projection d’un film.

Le festival démarre le jeudi 21 août au parc de Belleville, avec Douce France de Geoffrey Couanon, qui suit l’enquête menée par des lycéens du 93 sur la construction d’un parc de loisirs sur des terres agricoles. Au programme, on trouve plusieurs films d’animation, dont Le Royaume de Kensuké de Neil Boyle et Kirk Hendry, le 23 août au parc Jean-Moulin-les-Guilands de Bagnolet, le magnifique Flow le 30 août à la ferme urbaine Terre Terre d’Aubervilliers, ou encore le classique du Studio Ghibli Princesse Mononoké au Bois de Charonne le 5 septembre.

Et le lendemain, clôture au square Toussaint-Louverture avec la fascinante dystopie de Thomas Cailley, avec Romain Duris, Le Règne animal, et ses cinq César amplement mérités !

Quand ? du 21 août au 6 septembre, à partir de 18h, film à 20h30.

Où ? dans des parcs et jardin du nord-est parisien.

Combien ? gratuit, amenez de quoi manger.