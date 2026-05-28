Finale PSG-Arsenal : voici la liste des stations de métro fermées à Paris

On vous l’avait annoncé : ce samedi 30 mai sera compliqué à manœuvrer dans les transports, entre le concert de Damso à La Défense Arena, celui d’Aya Nakamura au Stade de France, Bouss à l'Accor Arena, Roland-Garros à la porte d'Auteuil et la finale PSG-Arsenal diffusée au Parc des Princes (et partout ailleurs dans la ville).

Et comme ça ne suffisait pas, la préfecture de Paris a annoncé la fermeture de plusieurs stations de métro autour des Champs-Elysées, où les rassemblements sont interdits après les débordements de l’an passé. Les stations Concorde, Charles de Gaulle - Etoile, Argentine, George V, et Franklin D. Roosevelt-Champs-Élysées seront fermées dès 17h. Les trains ne marqueront pas l’arrêt et les correspondances ne seront pas assurées.

Même chose pour les stations Tuileries, Alma-Marceau, Saint-Philippe du Roule et Iéna, fermées à la demande des exploitants du quartier. Les stations Kléber et Boissière seront, elles, fermées à partir de 19h30. Tous les détails sont disponibles sur le site de la RATP. Prévoyez large !