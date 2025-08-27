Fluctuart présente une rétrospective inédite de la star du graffiti JonOne

Ils ne sont pas nombreux, les graffeurs à être entrés à l’Assemblée nationale. Ça fait dix ans que JonOne y a accroché sa version de La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, une toile monumentale titrée Liberté, Égalité, Fraternité.

L’artiste américain, reconnaissable immédiatement à son style foisonnant et plein de couleurs, fait partie de ceux qui ont permis au graffiti de se faire une place dans les galeries. Et c’est en toute logique que le centre d’art flottant Fluctuart lui organise une rétrospective en cette rentrée.

Une expo intitulée Carte blanche qui promet de couvrir les quelque 40 ans de carrière de l’artiste, ses débuts dans le métro new-yorkais, son arrivée à Paris en 1987, puis ses collabs prestigieuses avec de grandes marques et ses intersections avec la peinture contemporaine, captivée par sa gestuelle.

Car JonOne a l’art de peindre des toiles qui semblent en perpétuel mouvement. Alors, si on dirait que ça tangue, ce n’est peut-être pas la péniche.

Quand ? du 11 septembre au 21 décembre 2025.

Où ? Fluctuart, 2 port du Gros-Caillou, Paris 7e.

Combien ? gratuit.