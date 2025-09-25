À la Fondation Louis Vuitton, Max Richter va jouer "Sleep" toute une nuit devant un public allongé dans des lits

Créé il y a dix ans avec sa partenaire Yulia Mahr et depuis devenu un classique de l’ambient, SLEEP creuse les sillons des neurosciences, de la conscience et du sommeil.

Souvent, les musées font des effets d’annonce avec des événements et des nuits qui se terminent avant minuit. Mais les 15 et 16 novembre, la Fondation Louis Vuitton ne blague pas en accueillant dans son auditorium (de 23h à 7h) le compositeur star allemand Max Richter pour une reprise de son œuvre SLEEP. Une première à Paris depuis son passage à la Philharmonie en 2017.

Une sieste d'une durée de 8h24

Créé il y a dix ans avec sa partenaire Yulia Mahr et depuis devenu un classique de l’ambient, SLEEP creuse les sillons des neurosciences, de la conscience et du sommeil. D’une durée de 8 h 24 – soit grosso modo le temps d’une nuit –, cette berceuse minimaliste sera jouée par Max Richter au piano, un quintette à cordes et la soprano Grace Davidson. Le tout devant un public allongé dans des lits, avec fourniture de couette, oreiller, masque de nuit et petit-déjeuner. Une expérience ultra select, réservée à 75 dormeurs, tarifée à 200 € la sieste.

Et si vous n’êtes pas membre du dernier décile fiscal, la Fondation propose une expérience demi-pension à 20 € par personne comprenant une visite, de 23h à 1h, de l’expo Gerhard Richter, avec une sonorisation en direct et simultanée des deux premières heures du concert de Max Richter. Bonne nuit.

Quand ? Vendredi 14 et samedi 15 novembre 2025, de 23 h à 7 h

Où ? Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16e

Combien ? De 20 à 200 € (billetterie ici)