On est (épi)fanatique de cette galette des rois au cacao !

Tapisserie, la pâtisserie de la bande de Septime n’a pas failli pour l’Épiphanie et propose une doublette de galettes de compet’. Si vous avez le sentiment d’avoir été carotté sur les calories pendant le réveillon, optez donc pour la version à la frangipane de noisettes bio et cacao avec insert de gianduja (l’ancêtre du Nutella, un peu). Le goût de chocolat ne prend pas le dessus sur celui torréfié de la noisette, et le gianduja apporte un moelleux qui se marie bien avec le croustillant replet de la pâte feuilletée (inversée pour encore plus de légèreté). Une galette gourmande, équilibrée et pas trop sucrée. Une réussite.

Et si vous commencez un (ancien) régime, la version de galette des rois classique à la frangipane d’amande, un peu moins riche, fait carrément le boulot. Seul aspect difficile à digérer ici : les prix ! La gianduja s’affiche à un princier 42 € et la classique à 38 € ! Comme on dit, le prix s’oublie, la qualité reste.

Où ?

65 rue de Charonne, Paris 11e

16 Av. de la Motte-Picquet, Paris 7e

