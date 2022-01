Benoît Castel

Derrière l'apparente simplicité, le grand artisan pâtissier utilise une recette très personnelle et technique, dite du feuilletage inversé. Cette méthode consiste à emprisonner la pâte dans le beurre plutôt que l’inverse. Résultat ? Un feuilletage plus aérien, plus croustillant et plus caramélisé. RAS sur la frangipane, gourmande et onctueuse, au bon goût de crème d’amande et de notes de vanille de Madagascar.... La régalade !

Combien ? 27 € pour six personnes.

Où ? 150 rue de Ménilmontant, Paris 20e ; 11 rue Sorbier, Paris 20e ; 72 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e.