Et si vous portiez du Pied de Cochon pour la Fashion Week ?

Aaah, les restaurants parisiens : leur cuisine que le monde nous envie, leur ambiance unique et, maintenant, leurs merch qu’on s’arrache ! En 2023, Mathieu Lebreton, Julien Pham, Ben Broca et Mathieu Ripert, sentant que les restos du monde s’imposaient doucement comme les nouvelles icônes du cool, avaient lancé Giftshop, un magasin en ligne qui regroupait des souvenirs d’une sélection d’adresses allant du Paul Bert au Château Marmont à Los Angeles. En 2025, changement de braquet : Giftshop lâche l’international et se concentre sur les « institutions parisiennes, celles du passé, celles du présent, celles du futur », comme le résume Julien Pham.

Le resto, pouvoyeur de souvenirs

Au menu, que des créations maison pour adresses inoxydables (Lipp, Lao Siam ou La Coupole) ; des tables qui ont marqué le foodistan parisien (et les critiques de Time Out) depuis une dizaine d’années, comme le Servan, Septime ou le Verre Volé, et des paris sur les prochains grands (Dandelion, le Cheval d’Or, Folderol). Le catalogue va varier selon les envies et les coups de cœur des patrons, mais cela représente une grosse trentaine d’adresses soit une belle rétrospective d’un siècle de repas parisiens !

© Matthieu Lebreton

Il y a des tee-shirts, bien sûr, mais aussi des sweats à capuche, des vestes de travail… Sur la cotonnade quali, des graphismes soignés qui oscillent entre dessin pioché dans les archives et créa bien dans l’époque. Les prix ? À la hauteur des additions actuelles ! Mais est-ce qu’on regarde à la dépense quand on peut arborer sur son t-shirt un menu vintage du Pied de Cochon pour la Fashion Week ?