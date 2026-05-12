Ce week-end, une vente de 50 000 vinyles de 2 à 10 € va affoler les fous du vinyle à Paris

Dernière Paris Vinyl Sales avant fermeture estivale ! La division braderie de Paris Loves Vinyl – l’autoproclamé « plus gros déstockage de vinyles en France » – fait son retour le 17 mai 2026 pour une douzième édition au Bastille Design Center, ce bâtiment industriel du XIXᵉ siècle planté sur le boulevard Richard-Lenoir.

50 000 disques mêlant tous les genres et époques

Sur la tracklist, l’événement fait toujours aussi fort avec des dizaines d’exposants français et européens qui écouleront 50 000 disques mêlant tous les genres et époques, le tout à un tarif câlinant l’inflation (de 2 à 10 € max). Parmi les vendeurs de skeuds, Paris Vinyl Sales a recruté des enseignes bien connues de la maison avec la star des musiques noires Betino Errera, l'enseigne lisboète Groovy Records ou Inoyama Records et sa sélec de disques japonais.

Quand ? dimanche 17 mai 2026, de 10 h à 18 h.

Où ? Bastille Design Center, 74 boulevard Richard-Lenoir, Paris 11ᵉ.

Combien ? de 2 à 10 € pour les vinyles. 8 € pour l’entrée. Billet coupe-file conseillé ici.