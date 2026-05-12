Ce week-end, une vente de 50 000 vinyles de 2 à 10 € va affoler les fous du vinyle à Paris

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Sur la tracklist, l’événement fait toujours aussi fort avec des dizaines d’exposants français et européens.
Dernière Paris Vinyl Sales avant fermeture estivale ! La division braderie de Paris Loves Vinyl – l’autoproclamé « plus gros déstockage de vinyles en France » – fait son retour le 17 mai 2026 pour une douzième édition au Bastille Design Center, ce bâtiment industriel du XIXᵉ siècle planté sur le boulevard Richard-Lenoir.
Sur la tracklist, l’événement fait toujours aussi fort avec des dizaines d’exposants français et européens qui écouleront 50 000 disques mêlant tous les genres et époques, le tout à un tarif câlinant l’inflation (de 2 à 10 € max). Parmi les vendeurs de skeuds, Paris Vinyl Sales a recruté des enseignes bien connues de la maison avec la star des musiques noires Betino Errera, l'enseigne lisboète Groovy Records ou Inoyama Records et sa sélec de disques japonais.
Quand ? dimanche 17 mai 2026, de 10 h à 18 h.
Où ? Bastille Design Center, 74 boulevard Richard-Lenoir, Paris 11ᵉ.
Combien ? de 2 à 10 € pour les vinyles. 8 € pour l’entrée. Billet coupe-file conseillé ici.
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