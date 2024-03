Hip-hop, expé, jazz : 4 festivals en mars à Paris pour se mettre en jambes avant les beaux jours

Le calendrier est formel : les beaux jours et les festivals à l’air libre sont en approche ! Mais avant ça, il reste en ce mois de mars de bien beaux raouts parisiens à poncer au chaud. Pour vous guider entre les progs, on vous fait un petit mémo avec quatre festivals entre hip-hop, jazz, rock, musiques électroniques et expérimentales. Et bonne nouvelle : un des événements a une scène extérieure. De quoi se mettre en jambes.

Chorus Hauts-de-Seine

Bien sûr, le festival Chorus des Hauts-de-Seine n’est pas qu’un festival de rap, loin de là… Mais que la partie rap est belle avec nombre de scènes différentes (mais peu de femmes) représentées ! On repère des top noms comme SDM, Dinos, Yamê, Favé ; Luidji et Tuerie de la bande Foufoune Palace aux voix de cristal-texte ; le Montreuillois Prince Waly ; le Nordiste Bekar ; et les nouvelles têtes Yvnnis, Danyl, RSKO ou Houdi. Dans le reste du dépliant, de très belles choses (et plus de femmes !) : Amahla, Chloé, Silly Boy Blue, Greentea Peng, Imarhan, le Jet Lag Gang ou Vanille.

Quand ? du 20 au 24 mars 2024.

Où ? Seine Musicale, île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt.

Combien ? selon les jours et forfaits (Billetterie ici).

© Prince Waly

Sonic Protest



C’est un phare qui s'en va. Le Sonic Protest revient faire chavirer les normes musicales établies et ouvrir au pied de biche les synapses du public en honorant les franges les plus curieuses et libres des musiques expé, improvisées, bruitistes et sans-dénominations stylistiques. Une 20e cuvée qui sera la dernière. Alors oui, elles sont déjà complètes, mais il semble difficile de ne pas commencer par les deux concerts de Ryoji Ikeda à l’Ircam. Aussi à voir ? La soirée où se côtoient la plasticienne/lyriciste Anna Holveck et le Sexton Ming’s Porridge Van, projet de l’inclassable Anglais Sexton Ming ; le passage des impétueux noiseux Suédois de Brainbombs ; ou la venue des hurluberlus belges de Spagguetta Orghasmmond, dont les titres sonnent comme un groupe de village d’Emilie-Romagne qui aurait mangé un orgue Hammond. Comme tous les ans, on finit en donnant le même conseil (qu’on essaye d’appliquer à nous-mêmes) : soyez curieux, sans a priori et laissez-vous guider par le hors-piste musical.

Quand ? du 13 au 30 mars 2024.

Où ? dans dix lieux à Paris et province.

Combien ? selon les concerts (billetterie ici).

Banlieues Bleues

Pendant un mois, c’est fréquence 93 pour le meilleur du jazz. Car oui, elle a beau être estampillée terre de rap, la Seine-Saint-Denis héberge aussi Banlieues Bleues, festival germinal célébrant depuis 1984 les plus belles scènes jazz et musiques du monde. Pour vous donner une idée de l’élasticité du spectre proposé, regardons des deux côtés du calendrier : alors que le lever de rideau sera marqué par la création de la harpiste souliste Sophye Soliveau, c’est la jazzwoman multi-instrumentiste chicagoane Angel Bat Dawid, flanquée de son groupe entièrement féminin Sistazz of the Nitty Gritty, qui le refermera. Entre ces deux dates, c’est du nectar dans toutes les chapelles stylistiques avec (entre autres) cette soirée réunissant les deux figures maliennes que sont la chanteuse Mamani Keita et le virtuose de la guitare Vieux Farka Touré (fils du légendaire Ali) ; le retour du groupe iconique Idris Ackamoor & The Pyramids pour un manifeste afro-écolo-futuriste ; ou la date du duo père-fils guitare-violoncelle Pedro Soler et Gaspar Claus. Comme d’hab, rap, world ou jazz, 93 tu peux pas test !

Quand ? du 8 mars au 5 avril 2024.

Où ? dans plusieurs lieux en Seine-Saint-Denis.

Combien ? selon les concerts (billetterie ici).

© Maxim Francois Festival Banlieues bleues

Delight Festival

Petit Bain va déplier la seconde édition de Delight, son festival en circuit court où sont thermomixés repas dans la cantine avec des concerts et DJ sets d’artistes aux esthétiques tranchantes comme une lame japonaise. Pour lancer le repas, les Suisses de Bongo Joe Records – connus notamment pour avoir sorti Altin Gün – viendront guerroyer avec Bound By Endogamy, duo synthpunk électronique aux sons passés au Moulinex. Le vendredi sera lui curaté par Teenage Menopause et Maple Death Records, entités sillonnant les contrées rock, noise ou électroniques, avec la venue d’Elena Colombi et ses ambiances industrielles de fin d’âge d’or de la sidérurgie, ou le concert de Blak Saagan Expaanded, dont les titres slaloment entre BO de films italiens des années 1970 et teintes plus krautrock. Quant à la fin du repas, elle a été confiée à Faeris, label imaginé par Jennifer Cardini et Lou Fauroux.

Quand ? du 7 au 9 mars 2024

Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e.

Combien ? selon les soirs (billetterie ici).