Hôtel Eminente : c’est Cuba dans la ville

Quel cliché vous vient en tête lorsque vous vous rêvez à Cuba ? Peut-être une de ces vieilles Cadillac années 50 ou alors ce peinard gaillard vautré sur une vieille chaise à bascule, cigare au bec ? Quoi qu’on puisse s’imaginer en déambulant rue Pascal, dans cette quête effrénée de soleil promise par l’hôtel éphémère Eminente (temporairement abrité par l’hôtel Monte Cristo), on ne s’attend franchement pas à atterrir sur l’île du Crocodile. Ici, pas de chaleur étouffante, et encore moins de badaud crapotant un bon gros cigare. Et pourtant, à peine arrivé devant la très végétale devanture surplombée par la vallée de Viñales, voilà qu’à l’instar d’un supporter de foot, on retourne déjà sa veste. Et la Cadillac, majestueuse, est bien là, garée devant l'auberge.

La porte passée, deux options s’offrent à nous : à gauche, le fameux bar à rhum 1802 pimpé pour l’occasion ; de l’autre, le check-in pour accéder directement aux chambres. Forcément, on opte pour une collation de bienvenue ! Le lieu, inspiré de l’année de naissance d’Alexandre Dumas (petit-fils d’un propriétaire de plantation), est un boudoir orientaliste qui nous transporte plus du côté de Saïgon et La Havane que du mythique Port-Marly : faïences, estampes asiatiques, miroirs d’époque et fresques signées Christoff Debusschere… Le tout autour d’un bar central XXL pour faire joujou dans les verres.

LUDOVIC BALAY

Oubliez tout de suite le mojito : vos hôtes ne badinent pas avec le breuvage historique. On vous y sert donc du rhum, mais pas n’importe comment. Adrian Nino, le boss des lieux, a imaginé cinq cocktails arhumatisés comme ce super Unexpected Daiquiri (Eminente Ámbar Claro, citron vert, coco, fleur d’oranger). Et si vous préférez faire dans la dégust’, ça sera alcool pur au verre, idéal pour découvrir les subtilités de la star des lieux, le rhum Eminente. Le genre d’endroit où l’on commence à balancer des por favor - gracias après quelques gorgées...

LUDOVIC BALAY

Du côté des chambres, là aussi, ça en jette. Lit à baldaquin, vinyles du Buena Vista Social Club à faire tourner sur platine, artefacts cubains et plantes tropicales en veux-tu en voilà. Un vrai cocon, comme on dit dans le jargon. Et si vous voulez vraiment vous plonger dans la jungle, direction la piscine. Là aussi, on y va franco sur la végétation. Avec en fond sonore des bruitages façon Le Livre de la jungle. Concept bipolaire aussi relaxant que flippant.

LUDOVIC BALAY

Pour le dîner, on quitte la chaleur de La Havane un court instant, le temps de traverser la rue pour rejoindre le restaurant. Là aussi, ça tape dans le mille : Cuba jusque dans l’assiette avec des plats concoctés par la cheffe cubaine Annabelle (fraîchement débarquée de l’île) qui s’enjaille avec les produits locaux. On pense à cette salade pimentée de haricots et les gambas flambées au rhum. Miam !

Bref, posez vos jours avant le 12 décembre. Après cette date, les vacances au soleil, c’est fini.

Quoi ? Hôtel Eminente (se référer à l’hôtel Monte Cristo sur Google)

Où ? 20-22 rue Pascal, Paris 5e

Quand ? Jusqu’au 12 décembre

Combien ? 300 € comprenant une nuit pour deux personnes, un petit-déjeuner, une dégustation Eminente, un cocktail par personne, un dîner cubain, l’accès à la piscine pendant 45 minutes et une bouteille d’Eminente Reserva.