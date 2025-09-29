Huit lieux incontournables à fréquenter durant la Fashion Week à Paris

Time Out vous a sélectionné les spots pour amoureux de la mode, en fonction de vos envies et de l’heure de la journée.

La Fashion Week défile de nouveau dans Paris, du lundi 29 septembre au mardi 7 octobre 2025 ! Si vous n’avez toujours pas reçu d’invitation pour les défilés du prêt-à-porter féminin Printemps/Été 2027, il faut se faire une raison… mais il est toujours possible de frayer avec celles et ceux qui font la mode quand ils se détendent entre deux collections. Il suffit de fréquenter les mêmes adresses ! Time Out vous en a sélectionné neuf, en fonction de vos envies et de l’heure de la journée. A vous de choisir soigneusement votre tenue – se faire prêter un teckel serait un vrai plus.

Un café : Dreamin Man

© Antoine Besse

Pour sa troisième adresse parisienne, le couple Yuichiro Sugiyama et Yui Matsuzaki s’installe dans le 1er, au cœur du réacteur fashion. L’intérieur soigneusement décati qui mêle vieux meubles chinés et énormes tronçons d’arbre mériterait de faire la couverture d’un magazine de mode. En attendant, on y avale cafés et petites pâtisseries avec les gens qui les remplissent (les magazines).

Où ? 31 rue Coquillière, Paris 1er.

Une librairie : Ofr.

© EP / Time Out Paris

Adulée des fans d'art et de mode, la librairie Ofr. propose le haut du panier de la scène artistique internationale. Fanzines, cartes postales arty, publications inédites, accessoires de mode… Tout pour s’en mettre plein les mirettes, du dernier numéro du magazine anglais Love jusqu’au recueil des meilleurs street style de Facehunter. L'espace, situé à une manif de la place de la République, abrite régulièrement des expos et des dédicaces – coucou Sofia Coppola. Dans l'arrière-boutique, vous trouverez également des expos et des ventes privées de jeunes marques de mode !

Où ? 20 rue Dupetit-Thouars, Paris 3e.

Un concept store : Dover Street Market

© Dover Street Market Paris

Pour une petite nippe, rendez-vous à Dover Street Market. Ouvert au printemps dernier dans l’hôtel particulier du Marais qui a longtemps accueilli l’espace 3537, ce concept store pensé par la DA de Comme des Garçons est l’un des nouveaux repaires du Paris modeux. Sur l’étiquette cette semaine ? Les soldes bien sûr mais aussi la signature d’un bouquin questionnant l’éthique de l’équipement outdoor et une installation dans la cour célébrant l’œuvre de l’artiste géorgien Niko Pirosmani.

Où ? 35-37 rue des Francs-Bourgeois, Paris 4e.

Un Bar : Mishmish

© Antoine Besse

Banquette en béton brut, murs opalescents et enceintes artisanales grosses comme des frigos, cette nouvelle version de Mishmish (soit abricot en arabe… faites ce que vous voulez de cette info) s’avère une franche réussite dans le genre, assez pointu, barav minimal berlinois anti-sulfites et pro-grosses basses. On ne peut que saluer la volonté de Zacharie Rabehi, le taulier, d’offrir un lieu à bamboche où lèver le coude et onduler du boule avec une plantureuse programmation de DJ.

Où ? 3 rue de la Fidélité, Paris 10e

Une Expo : Rick Owens

SS19 BABEL MEN’S FITTING, PALAIS BOURBON, PARIS, 19 JUNE 2018, OWENSCORP

Un des stylistes les plus singuliers de sa génération, Rick Owens fait partie des rares créateurs indépendants à conjuguer reconnaissance critique et succès commercial dans une industrie largement dominée par les géants du luxe. Foule de mannequins, objets marquants, reconstitution de sa chambre… cette exposition scénographiée par Rick Owens lui-même donne l’impression d’une étrange cérémonie en son propre hommage. Un démiurge radical, maître d’un monde ténébreux que d’aucuns jugeront hermétique, mais qui fédère une véritable communauté de fidèles.

Où ? 10 avenue Pierre-Ier-de-Serbie, Paris 16e

Un Restau : Finka

© Anastasia Li

L’ancien Datsha rebaptisée en Finka a mis le cap sur la Colombie avec, à la barre, le chef Esteban Salazar, vu dans la saison 2025 de Top Chef. La salle conserve son élégante déco industrielle de briques et de métal mais a gagné quelques plantes, une BO latino et des lumières plus vives. La carte sillonne les biotopes du pays de Pablo Escobar et de Shakira : Caraïbes, Andes, Amazonie, côte Pacifique, plaines orientales. Une succession de petites assiettes graphiques, inventives et plutôt frugales.

Où ? 57 rue des Gravilliers, Paris 3e

Un concert : John Glacier

© killerwiththeaim

John Glacier ne vous laissera pas de marbre. Avec Like a Ribbon sorti en début d’année, la rappeuse londonienne livrait un disque aimantant, entre scansion de prêtresse et prods vaporeuses, aussi minimalistes qu’éclectiques mêlant teintes rock, drum’n’bass et sonorités plus expérimentales. Un intense flow avec lequel elle débite de graciles textes poétiques, pas loin de la psychanalyse, parlant de confiance en soi ou de sa place dans le monde — qu’il s’agisse de notoriété ou des éléments naturels. Chaud devant : John Glacier débarque à Paris.

Quand ? Vendredi 3 octobre 2025.

Où ? Le Trabendo, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Un club : le Pamela

© Yasmine Bennis

Depuis 2021, le Pamela a remis au goût du jour les nuits du Quartier latin. Repris par Adam Spielman du collectif Madman Regent, ce club s’est donné les moyens, entre décor de cave voûtée avec une série d’alcôves bien troussées, un soundsystem Solution 63 Hz flambant neuf, un fumoir XXL et une carte de cocktails tout à fait recommandable.

Où ? 62 rue Mazarine, Paris 6e.