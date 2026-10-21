Huit œuvres monumentales transforment une avenue parisienne en galerie à ciel ouvert

Art Basel | Le totem à tête de chat de Niki de Saint Phalle.

Une expo éphémère avec des œuvres géantes de Niki de Saint Phalle ou Alicja Kwade, à voir gratuitement.

Lors d'Art Basel, qui se tient du 23 au 25 octobre, le spectacle sera autant dedans que devant le Grand Palais. Juste devant, sur l’avenue Winston-Churchill, on pourra découvrir – sans payer de billet – huit œuvres monumentales dans une exposition éphémère à ciel ouvert du 20 au 25 octobre.

Différentes galeries participent à cet événement inclus dans le programme public d’Art Basel Paris, et le casting est impressionnant. On y verra ainsi le totem géant à tête de chat en mosaïque de Niki de Saint Phalle, la tour vertigineuse de dix sphères en pierre d’Alicja Kwade, qui culmine à 4,50 mètres, une sculpture en bronze aux motifs africains de Yinka Shonibare, un immense néon « CIEL » suspendu à 20 mètres de hauteur de Marcello Maloberti, une installation réalisée à partir de pièces automobiles et de papier japonais de Keita Miyazaki, ainsi que des sculptures de Simone Fattal et Carmen Herrera et quatre bancs en béton signés Manfred Pernice.

Le bon moment pour y aller ? Entre 14h et 17h30 pour profiter des médiations culturelles assurées par les élèves de l’École du Louvre.

Quand ? du 20 au 25 octobre, toute la journée.

Où ? avenue Winston-Churchill, Paris 8e.

Combien ? accès libre.