182 expos gratuites à découvrir dans 163 galeries d’art à Paris pendant une semaine

Au programme : le trio new-yorkais Warhol-Basquiat-Haring, le Ghanéen Amoako Boafo ou le Français Jean Dubuffet

C’est la Semaine de l’art à Paris, et alors qu’Art Basel pose ses étals au Grand Palais, 163 galeries d’art lancent une opération portes ouvertes du 17 au 24 octobre, « Une Semaine en galerie ». Organisé par le Comité professionnel des galeries d’art, l’événement réunit, en Ile-de-France mais aussi en régions, 182 expositions personnelles et collectives, vernissages, rencontres avec les artistes, signatures, conférences et visites guidées.

Plein de choses intéressantes dans le copieux programme (à consulter en entier ici), avec par exemple l’Opera Gallery (Paris 8e), qui raconte la rencontre, au début des années 1980, entre Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat et Keith Haring. Juste à côté, au 90 rue du Faubourg-Saint-Honoré, la galerie de la Présidence consacre une expo au sculpteur de la Tour aux figures, Jean Dubuffet, Des Paysages au site.

A ne pas manquer non plus, à la galerie Mariane Ibrahim, les peintures au doigt ultra-expressives du Ghanéen Amoako Boafo dans son expo The Home I've Never Had (jusqu’au 19 décembre), tandis que la galerie Claude Bernard présente une vingtaine d'œuvres de Saul Steinberg, dessinateur historique du New Yorker.

On a gardé le plus avant-gardiste pour la fin avec, à la galerie Charlot, Fréquence tissée, une expo du duo LoVid (Tali Hinkis et Kyle Lapidus) qui fabrique des synthétiseurs audio-vidéo, lesquels génèrent des images de couleurs et de symétries, transférées ensuite sur du tissu.

Quand ? du 17 au 24 octobre 2026.

Où ? Dans plus de 160 galeries françaises.

Combien ? entrée libre.