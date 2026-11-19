Découvert sur le tard, le sculpteur américain Alma Allen présente une série de bronzes impressionnants à la galerie Perrotin.

Dans les années 1990, Alma Allen vendait des petits talismans sculptés dans les rues de SoHo, à New York, qui trouvent peu à peu leur place dans les maisons des artistes du quartier – designers, décorateurs ou collectionneurs. C’est ainsi, dans le salon d’un ami, que le découvre la commissaire d’exposition Michelle Grabner, qui l’invite aussitôt à participer à la Biennale du Whitney Museum à New York, important rendez-vous de l’art contemporain, en 2014. Il a 44 ans, c’est sa première grande expo.

Depuis, les sculptures d’Alma Allen se sont alourdies : installé pendant un moment dans le désert de Joshua Tree, en Californie, il a depuis ouvert sa propre fonderie à Tepoztlán, au Mexique, où il travaille le bois, la pierre et le bronze, produisant des pièces instinctives, dans l’esprit de sa grande influence Brancusi. Des œuvres biomorphiques quasi chamaniques qu’il démarre à la main, créant des petits modèles à base de corde, d’argile ou de cire, dans le même esprit que ses débuts à SoHo.

Après avoir représenté les Etats-Unis lors d’une Biennale de Venise controversée cette année, l’artiste sera à Paris pour sa première exposition personnelle à la galerie Perrotin jusqu’au 19 décembre, avec une série de bronzes impressionnants à voir gratuitement !

Quand ? jusqu’au 19 décembre 2026, mardi-samedi, 10h-18h.

Où ? 76 rue de Turenne, Paris 3e.

Combien ? gratuit.