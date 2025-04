D’immenses structures gonflables vont débarquer cet été sous la nef du Grand Palais (et affoler Instagram)

Nouvelle bouffée d’air parisienne pour le Balloon Museum ! Après avoir investi la Grande Halle de la Villette avec Pop Air, l’entité romaine spécialisée dans les expositions gonflables débarque du 6 juin au 7 septembre sous la nef du Grand Palais avec sa dernière création Euphoria – Art Is in the Air.

Une vingtaine d'installations

Sur 5 000 mètres carrés vont se déployer une vingtaine d’installations, dont le point commun est, outre leur Instagrammabilité, leur immense taille. Au vu des photos, il y a de fortes chances que ça se bouscule au portillon pour voir Hyperstellar du trio Quiet Ensemble, Hyperstudio et Roman Hill, sorte de triptyque multidimensionnel composé d’une piscine et d’un plafond à balles noires découpé par un insert en forme de LED blanches.

Parmi les autres instal’, on citera les Ginjos, ces bonshommes multicolores très Pac-Man de l’artiste italienne Rub Kandy ; Kaleidoscope, œuvre ambiance liquid show des années 1960 de l’Allemande Karina Smigla-Bobinski ; les huit donuts géants du Madrilène SpY ; ou Follow Me, I Think I Know the Way, sorte de grand château gonflable de la Française Camille Walala. Reste à savoir si cet Euphoria sera aussi gonflé d’un vrai propos, qui manquait clairement à Pop Air.

Quand ? du 6 juin au 7 septembre 2025.

Où ? 3 avenue du Général Eisenhower, Paris 8e.