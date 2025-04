7 (très) bonnes excuses pour filer au Grand Palais d’Été, le nouveau festival qui va électriser la saison parisienne

Un an après avoir vu les épreuves d’escrime estomaquer le monde, le Grand Palais s’apprête à reprendre la lumière en accueillant sous sa nef et ses abords un festival estival en forme de grande célébration de tous les arts. Le tout infusé d’un peu de sève carioca, saison France-Brésil oblige.

Du 8 juin au 7 septembre, le Grand Palais d’été sera secoué par une expo labyrinthique, un bal et une parade brésiliens, des pièces de théâtre titillant la nostalgie, une performance funambule ou encore des DJ sets sous la verrière. Gentils que nous sommes, on vous a listé nos immanquables.

Danser la samba sur les Champs et devant le Grand Palais lors d'un bal et d'une parade brésiliens

Un bal carioca à Paris en plein juillet ? Pour une fois, au diable la saisonnalité : les 5 et 6 juillet, un grand bal et une parade vont transformer le Grand Palais, ses abords et les Champs-Élysées en Sambadrome ! Sur le dépliant, on découvre la venue de centaines de carnavaliers du Brésil, haut-patronnés par les deux rois du genre, issus de l’école de samba Acadêmicos do Grande Rio, Gabriel Haddad Gomes Porto et Leonardo Bora. On signale que les deux événements sont accessibles gratuitement au public – grandement invité à s’ambiancer avec les artistes – et que des salgadinhos, des bouchées frites fourrées, seront distribuées à la foule.

Quand ? samedi 5 et dimanche 6 juillet 2025.

© Lucas Sansberro

Plonger au cœur de l’œuvre pleine de nostalgie du metteur en scène Mohamed El Khatib

C’est une sorte de festival dans le festival. Du 13 au 29 juin, le Grand Palais d’été sera le théâtre (oh oh) d’une carte blanche de l’artiste/metteur en scène Mohamed El Khatib. Un « Grand Palais de ma mère » qui sera articulé autour d’un programme mêlant rétrospective diurne et spectacles en soirée. Côté expos, Mohamed El Khatib présentera des créations ayant traversé sa carrière, comme cette installation faite de plusieurs modèles de Renault 12 et de Peugeot 504, avec lesquels il illustre les récits de retrouvailles des familles maghrébines avec leurs proches au pays. Pour le pan théâtre, les spectateurs pourront (re)voir cinq spectacles d’El Khatib, dont Finir en beauté, qui narre les ultimes moments de sa mère ; Stadium, une immersion dans la culture ouvrière à travers le kop du RC Lens ; ou Boule à neige, pièce écrite avec l’historien Patrick Boucheron – le conseiller historique de la cérémonie d’ouverture des Jeux, c’était lui – autour d’une histoire populaire de l’art via le prisme du mauvais goût. Tout l’inverse de ce programme.

© Yohan Lamoulère

Quand ? du vendredi 13 au dimanche 29 juin 2025.

Ouvrir les portes de l’intime avec la performance d’Olivier Saillard dans la penderie de sa mère

Des défilés Chanel à l’expo Dolce & Gabbana qui vient de se terminer, la mode et le Grand Palais ont toujours entretenu un lien très fin. Lors du festival, les modeux devraient encore y trouver leur compte avec Les Vêtements de Renée, création signée Olivier Saillard. Après une nouvelle perf avec la star Tilda Swinton, l’historien de la mode – ex-directeur du Palais Galliera et aujourd’hui à la tête de la Fondation Alaïa – revient avec une performance/défilé tout d’intime vêtue, puisqu’il plonge dans la garde-robe de sa mère défunte, couturière amatrice. Un dressing composé de « vêtements ordinaires » dans lequel il infuse un soupçon de haute couture, avec l’idée de le sublimer sans jamais le dénaturer.

© Reudiger Glatz

Quand ? du jeudi 10 au dimanche 13 juillet 2025.

Gigoter avec des DJ de qualité sous la nef du Grand Palais

Oui, il y a déjà eu des DJ sets et des concerts sous la nef du Grand Palais – larmichette violette en pensant à celui de Prince. Mais la nouvelle version du monument reste vierge de sons, et ce Grand Palais d’été prévoit une affiche électronique belle comme une ultime touche de fleuret. Outre des nuits confiées au passeur du voguing en France, Kiddy Smile (le 12 juillet), ou à Deena Abdelwahed (le 19 juillet), on est très chauds pour la soirée du 8 juillet avec le producteur R&B 2.0 Awir Leon, flanqué pour l’occasion d'invitées surprises dont on ne peut pour l'heure pas donner les (très) aguichants noms.

Quand ? mardi 8 juillet 2025.

© Collection Grand Palais

Se balader dans la forêt immersive d’Ernesto Neto faite d’écorce et d’épices

La nef du Grand Palais va prendre des airs de canopée. Habitué des installations immersives pharaoniques aux formes organiques, l’artiste brésilien Ernesto Neto va remettre ça sous la plus belle verrière parisienne avec son œuvre Nosso Barco Tambor Terra. Pour cette nouvelle graine, Ernesto Neto a poussé le bouchon encore un tout petit peu plus loin en imaginant une création mêlant crochet, écorce et épices, à l’intérieur et autour de laquelle les visiteurs seront invités à se déplacer et à (res)sentir, dans tous les sens du terme. Ernesto Neto y a également placé des instruments type tambours, qui seront utilisés ponctuellement lors de concerts et activations culturelles. Enfin, en plus d’ateliers pour tous les âges, un café et un corner shop brésilien seront ouverts tout au long de l’expo.

Quand ? du 6 juin au 25 juillet 2025.

© Joana Linda, avec l'aimable autorisation de la Fondation EDP

Avoir le vertige en regardant le funambule Nathan Paulin traverser la nef du Grand Palais en musique

Nathan Paulin aime regarder les lieux historiques et les gens de (très) haut, et cet été, il va ajouter un nouvel édifice à son palmarès. Après avoir relié la tour Eiffel et le Palais de Chaillot, survolé la cathédrale de Rouen ou le pont du Gard, le funambule savoyard investira, du 6 au 8 juin, la nef du Grand Palais avec Vertige, un spectacle imaginé avec le chorégraphe Rachid Ouramdane et le compositeur Chassol. Une performance qui ira bien au-delà de ce prestigieux triptyque : en plus de Nathan Paulin, une tripotée d’acrobates et de highliners affiliés à la Compagnie de Chaillot, dirigée par Rachid Ouramdane, virevolteront sur les balcons du bâtiment et d’autres filins. Des cabrioles qui se dérouleront sur une bande-son signée par l’ami des claviers Christophe Chassol, et interprétée par la Maîtrise de Radio France. Un spectacle renversant à mater assis… ou allongé !

Quand ? du 6 au 8 juin 2025.

© Chaillot - Théâtre national de la danse © DR

Se perdre au milieu d'immenses structures gonflables

Nouvelle bouffée d’air parisienne pour le Balloon Museum ! Après avoir investi la Grande Halle de la Villette avec Pop Air, l’entité romaine spécialisée dans les expositions gonflables débarque du 6 juin au 7 septembre sous la nef du Grand Palais avec sa dernière création : Euphoria – Art Is in the Air. Sur 5 000 mètres carrés vont se déployer une vingtaine d’installations, dont le point commun est, outre leur Instagrammabilité, leur taille monumentale. Au vu des photos, il y a de fortes chances que ça se bouscule au portillon pour voir Hyperstellar, du trio Quiet Ensemble, Hyperstudio et Roman Hill : un triptyque multidimensionnel composé d’une piscine et d’un plafond à balles noires, découpé par un insert en forme de LED blanches. Parmi les autres instal’, on citera les Ginjos, ces bonshommes multicolores très Pac-Man de l’artiste italienne Rub Kandy ; Kaleidoscope, œuvre ambiance liquid show des années 1960 signée par l’Allemande Karina Smigla-Bobinski ; les huit donuts géants du Madrilène SpY ; ou Follow Me, I Think I Know the Way, sorte de grand château gonflable imaginé par la Française Camille Walala. Reste à savoir si cet Euphoria sera aussi gonflé d’un vrai propos – ce qui manquait clairement à Pop Air.

Quand ? du 6 juin au 7 septembre 2025.