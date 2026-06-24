Dans d’anciens bureaux Orange, Soukmachines inaugure un nouveau lieu de fête et d’art de 6 500 m²

Quelques mois après avoir été expulsé de son camp de base de l’Éclair, le collectif serial ouvreur de tiers-lieux festifs, rebondit en inaugurant le Gros Lot ce samedi 27 juin.

Soukmachines a tiré le Gros Lot ! Quelques mois après avoir été expulsé de son camp de base de l’Éclair, le collectif serial ouvreur de tiers-lieux festifs, rebondit en inaugurant enfin - c’était dans les tuyaux depuis octobre 2024 - le Gros Lot ce samedi 27 juin. Sur l’étiquette ? D’anciens bureaux d’Orange situés sur un terrain de 6 500 mètres carrés à Gennevilliers, amenés à devenir un lieu de rencontre artistico-festif.

Un terrain de jeu de 6 500 mètres carrés

Pour vous donner envie d’y aller, on vous donne un peu de biscuit. Tandis que trois gros bâtiments en béton accueillent des dizaines d’ateliers d’artistes et d’artisans (ébénistes, designers, peintres), les extérieurs laissent voir d'immenses espaces à squatter dès qu'il fait beau. Comme tous les lieux labellisés Soukmachines, Gros Lot est un aimant à créatifs où l’on se retrouve en bande pour causer, rencontrer, croiser des artistes et boire un canon en s’ambiançant dans un cadre ultra-collectif.

L’ouverture officielle est donc prévue ce samedi 27 juin de 14 h à minuit avec tout ce qui fera le sel de Gros Lot avec des ateliers de dessin, des sessions photo et de quoi danser à partir de la fin d’après-midi. Venez passer la soirée au coin d’une guinguette avec, dès 18 h, les cultes barbecues en libre-service de Soukmachines, parfaits pour prendre des forces avant le live A/V électronique de Fabrice Élie-Hubert, pensé à partir de voix de poissons (oui oui) et d’images sous-marines ou la carte blanche filée à l’irréductible troupe de noceurs de Microclimat. Dernière précision importante : Gros Lot est à dix minutes à pied du métro Gennevilliers, donc aucune grosse flemme ne sera tolérée.

Quand ? Inauguration le samedi 27 juin 2026, de 14 h à minuit

Où ? 15 avenue des Lots-Communaux, Gennevilliers.

Combien ? Gratuit.