Pas de poudre (aux yeux) dans le tout premier rade perso de Ben Tyler (Benoît Sasso dans le civil), habitué jusque là à shaker chez les autres (Little Red Door, Mezcaleria). Une salle en pierre grattée et vitres format couloir, un long comptoir ondulé sous des néons verts et une BO hip-hop. Ou comment remettre le cocktail dans un bain urbain Ce minimalisme a permet de rester concentré sur les produits, en l’occurrence le mezcal (le péché mignon du patron) avec une déclinaison pléthorique (plus de 30 !) d’étiquettes selon les agaves patientant sur les étagères. On retrouve d’ailleurs du mezcal dans la moitié des huit cocktails à la carte.

Où ? 30 rue Greneta, Paris 2e