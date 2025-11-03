Les rappeurs préférés de ton rappeur préféré Isha et Limsa d'Aulnay annoncent une date au Zénith de Paris

Ils y présenteront le deuxième volume de Bitume Caviar, la suite très attendue de ce bijou de premier projet sorti fin 2023 qui avait attiré estime, succès et sympathie, sans doute bien au-delà de ce qu’ils auraient pu imaginer eux-mêmes. Et c’est logique.

C’est tout simplement la meilleure histoire franco-belge de ces dernières années. Et elle va connaître un glorieux chapitre dans 396 jours. Dans une bande-annonce très cinématographique, livrée ce dimanche, les rappeurs Isha et Limsa d’Aulnay ont annoncé une date au Zénith le 4 décembre 2026.

Membre du dernier décile fiscal de la rime

Ils y présenteront le deuxième volume de Bitume Caviar, la suite très attendue de ce bijou de premier projet sorti fin 2023, qui avait attiré estime, succès et sympathie, sans doute bien au-delà de ce qu’ils auraient pu imaginer eux-mêmes. Et c’est logique. Pour celles et ceux qui auraient loupé un épisode, ce projet, c’est la rencontre de deux rappeurs en fin de trentaine aux flows animiques, membres du dernier décile fiscal de la rime. Deux âmes-frères déjà pas fâchés avec l’introspection et l’expression de leurs émotions chacun de leur côté, dont la connexion a révélé, nourri et pansé quelque chose de très profond en eux.

Pour capter le truc, il suffit d’entendre ce que dit Isha dans le morceau Fin de ce monde : « Ouais, Limsa, y'a qu'toi qui sais pourquoi j'parle pas ces derniers temps / Pourquoi j'ai mal ces derniers temps, que j'écris moins ces derniers temps ». Psychanalytique.

On compte déjà les dodos qui nous séparent du concert dont les places vont être mises en vente ce lundi 3 novembre, à midi. On entend déjà la chorale dans la salle sur tous les sons et les "Joyeux anniversaire" de compétition, Limsa fêtant ses 40 ans ce jour-là. Une histoire à raconter à vos enfants.

Quand ? vendredi 4 décembre 2026.

Où ? Zénith de Paris, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e.

Combien ? billetterie en ligne lundi 3 novembre 2025, à midi