Treize ans après son dernier concert en solo à Paris, JAŸ-Z annonce son retour au Stade de France à la rentrée

Le 30 mai dernier, à Philadelphie, JAŸ-Z revenait sur scène après cinq ans d’absence, profitant du moment pour remettre les pendules à l’heure avec deux-trois compères du game ; coucou Nicki Minaj, Drake ou Kanye. Et voilà que dans le sillage des concerts à Brooklyn prévus en juillet pour célébrer les 30 ans et les 25 ans de ses séminaux albums Reasonable Doubt et The Blueprint, le New-Yorkais a annoncé un passage à Paris le jeudi 10 septembre prochain au Stade de France. Une première date en solo pour lui dans l’arène dionysienne après deux passages avec Beyoncé où, au vu du chiffre 30 présent sur l’affiche, il présentera le premier cité. Les préventes Mastercard seront mises en vente ce jeudi 11 juin à partir de 10h et les tickets classiques vendredi 12 juin à 10h.

Quand ? jeudi 10 septembre 2026

Où ? Stade de France, 93200 Saint-Denis