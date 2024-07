Jeux Olympiques 2024 : découvrez les images des sites de compétition en avant-première

Ça y est, le guet est de plus en plus proche ! Alors que la cérémonie d’ouverture démarrera à 20h24 pétantes ce vendredi, cela fait déjà quelques semaines que les Parisiens ont fait connaissance avec les Jeux, entre fanions à tire-larigot et dantesque plan de circulation pour installer les différentes arènes sportives. On vous dévoile en avant-première à quoi elles ressemblent avant le toss des premières épreuves. Vues sur la tour Eiffel, le château de Versailles et le Grand Palais offertes par la maison.

Beach volley et tour Eiffel

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris2024 (@paris2024)

Les petits chevaux au château de Versailles

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Château de Versailles (@chateauversailles)

Olliebélisque de la Concorde

© Paris 2024

Stade de France en mode olympique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris2024 (@paris2024)

L’escrime pour la rentrée des classes du Grand Palais

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris2024 (@paris2024)

Escalade spatiale au Bourget

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris2024 (@paris2024)

Force verte et violette pour le badminton

© Paris 2024

Roland-Garros – JO sets et match

© Paris 2024

High five pour le hand au parc des expos

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris2024 (@paris2024)

Le VTT au pied de la colline d’Elancourt