Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez les meilleurs plans à faire le dimanche 4 août

Time Out n’est peut-être pas sur le podium de vos sites préférés pour suivre les compétitions, mais vous pouvez faire de nous votre favori pour la vie du Paris olympique hors les stades. Restos, bars, expos, clubs, playgrounds, lieux éphémères… Jour par jour, voici nos meilleurs combos de bons plans pour vivre des journées en or pendant les JO - notre page dédiée ici. En avant pour le dimanche 4 août 2024.

Un repas vintage chez Cornichon

Un duo de potes Paul Henri (en salle) et Bertrand Chauveau (aux fourneaux, ex de chez David Toutain) propose un faux vieux rade de quartier avec comptoir à jeux, flipper et œufs durs sur le zinc. Ce super décor parigot sert d’écrin à des assiettes néo-popu vraiment bien roulées.

Où ? 2 rue des Goncourt, Paris 11e.

Une après-midi d’ivresse au Rosa Bonheur

Evidemment, ce sera un peu serré. Les dimanches au Rosa attirent une foule queer et colorée venue se faire chatouiller par les rayons du soleil. Ambiance déjantée, musique déglinguée et danceflore en fusion. Certes, ça se termine à minuit, mais les heures au Rosa comptent double en bonheur !

Où ? 2 Av. de la Cascade, Paris 19e.

Une carte blanche photo du Jeu de Paume le long du canal Saint-Martin

Pour son 20e anniversaire, Paris Plages nous aura gratifiés d’une météo aux allures de crise d’ado. C’est donc sous un crachin de côtes bretonnes et les températures d’un mois de novembre à Mouthe que l’on s’est rincé l’œil et la parka le long du canal Saint-Martin, au gré d’une carte blanche orchestrée par le Jeu de Paume. Corps ventripotents aux mollets diaphanes capturés par Martin Parr, génie des clichés de vacances, mais aussi un aréopage de grands noms de la photographie, à l’instar de Luigi Ghirri, Frank Horvat, André Kertész, François Kollar, Aglaé Bory ou Willy Ronis. Des œuvres lumineuses qui aident à relativiser la foire d’empoigne de nos politiques autour de baignades avortées en eaux troubles.



Où ? 167 quai de Valmy, Paris 10e.

© Martin Parr / Magnum Photos, courtesy Galerie Clémentine de la Féronnière

Enquiller les buckets de poulet frit au pop-up Wingstop

La marque texane de poulet frit (et de sauces variées) se jette dans le bain olympique : voici donc la House of Flavor, dans la cour de la Caserne. Dans ce pop-up à la prog pléthorique (3v3, battles de danse…), le poulet est roi ! Et bonne nouvelle, le premier menu Wingstop (chicken wings, sauce et frites) est offert à chaque visiteur ! La deuxième portion s’affiche à 8 €.



Où ? 12 rue Philippe-de-Girard, Paris 10e.



Youssou N’Dour à Station Afrique à L’Île-Saint-Denis

A l’approche des Jeux olympiques de la Jeunesse, qui se tiendront à Dakar et au Sénégal en 2026, une fan zone “Station Afrique” a été installée à L’Île-Saint-Denis dans le stade Robert-César. Jusqu’au 11 août, outre des animations et la diffusion des JO, on y trouvera une belle prog de concerts qui auront lieu sur la dalle Sisley juste à côté. Le 4 août, on nous servira un plateau de stars sénégalaises de différentes générations avec le roi du mbalax Youssou N’Dour et en première partie le rappeur Dip Doundou Guiss.



Où ? 59 quai de la Marine, 93450 L'Île-Saint-Denis.

Combien ? 20 € (5 € pour les habitants de L’Île-Saint-Denis).